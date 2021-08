Der Apnoe-Rekordversuch von Fabio Tunno im Bodensee ist gescheitert. Der Taucher schaffte zwar 70 Meter Tiefe, erlitt nach dem Auftauchen aber einen Blackout. Es geht ihm wieder gut.

+++ AKTUALISIERUNG um 15:47 Uhr +++

Dem Taucher Fabio Tunno geht es wieder gut. Schon wenige Minuten nach seinem kurzen Blackout an der Wasseroberfläche hat er an Land ein Interview gegeben. Ärzte haben ihn betreut und keine Schäden an Lunge oder Ohren festgestellt - alles Risiken, denen sich Apnoe-Taucher bewusst sind und die sie eingehen. Es sei schade, dass der Versuch nicht geklappt habe, aber damit habe er rechnen müssen, sagte er im Anschluss. Es bleibt dabei, dass er wie geplant heute Abend in der SWR Landesschau zu Gast sein wird, ab 18:45 Uhr im SWR Fernsehen.

Fabio Tunnos Rekordversuch - Schrecksekunden und Entwarnung

+++ AKTUALISIERUNG um 13:38 Uhr +++

Der Rekordversuch ist abgebrochen worden, weil der Taucher Fabio Tunno kurz vor Ende der geplanten drei Minuten nach oben gekommen ist, aber dann einen kurzen Blackout hatte. Das heißt, dass er an der Oberfläche kurz ohnmächtig geworden ist, etwa 15 Sekunden. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort am Bodensee melden: Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist an Land, Ärzte betreuen ihn und beatmen ihn mit einem mobilen Sauerstoffgerät. Den Zettel, den er in 70 Metern abreißen wollte, hat er mit an die Oberfläche gebracht. Aber der Versuch zählt nicht, weil er diesen kurzen Blackout hatte.

Hier der aufgezeichnete Livestream mit vielen Informationen zum Apnoe-Tauchen

Durch den Livestream hat SWR-Reporterin Friederike Fiehler geführt.

Bisherige Berichterstattung

Der 34-jährige Fabio Tunno aus Bleichheim bei Freiburg (Kreis Emmendingen) hatte Großes vor: Am Donnerstag, 15. Juli, um 13 Uhr wollte er im Bodensee den deutschen Rekord holen. Dafür musste er mindestens 65 Meter in die Tiefe tauchen, ohne Hilfsmittel, nur mit zwei Flossen an den Füßen. Wir haben heute live an dieser Stelle über den Versuch berichtet.

Der Rekordversuch hat im Überlinger See stattgefunden

In der Nähe der Marienschlucht im Kreis Konstanz Google Maps/Pixabay

Der Rekord-Tauchversuch und die Bedingungen

Was Fabio Tunno geplant hat, war riskant. Apnoe-Taucher halten ihren Atem an und haben keine Hilfsmittel. Sicherheit geht vor. Deswegen hat er wichtige Vorkehrungen getroffen. Dazu gehören vor allem Atem- und Entspannungstechniken, aber auch auf den richtigen Neoprenanzug kommt es an. Besonders das Auftauchen hat es in sich: Ist er bei dem Versuch zu nervös, geht sein Puls hoch und er verbraucht schon vorher zu viel Sauerstoff. Tunno plante, 70 Meter tief zu tauchen. Der aktuelle deutsche Rekord in dieser Disziplin liegt bei 64 Metern.

Der freie Fall beim Tauchgang

An einem Seil entlang wollte der 34-Jährige in die Tiefe tauchen, nur mit zwei Flossen und ohne Atemgerät. Der Tauchgang sollte an die drei Minuten dauern. Zuerst musste Tunno dabei gegen den Auftrieb ankämpfen, ab 13 bis 14 Metern begann der freie Fall. Besonders schwierig ist immer der Rückweg, denn der Taucher muss dabei gegen die Schwerkraft anschwimmen. Im Bodensee auf so eine Tiefe zu tauchen, ist verglichen mit dem Meer besonders schwierig, weil die Wassertemperatur stark abfällt.

Mit Fabio Tunno waren noch andere Taucher im Wasser. Zwei Judges, also Kampfrichter des Dachverbands des Apnoe-Tauchsports AIDA (das steht für Association Internationale pour le Développement de l‘Apnée), waren dabei und drei Sicherheitstaucher, darunter auch André Grabs, der 2020 den Apnoe-Weltrekord im Streckentauchen geholt hat.

Bestimmte Technik beim Tauchen erforderlich

Als Trainer war auch Nikolay "Nik" Linder vor Ort und Co-Moderator des Livestreams, kein Unbekannter in der Tauch-Szene. Er hat in einer anderen Disziplin, dem Streckentauchen, mehrere Rekorde geholt - auch unter Eis. Sein tiefster Tauchgang lag bei 52 Metern, aber nicht unter Wettkampfbedingungen. Das Tieftauchen ist etwas ganz anderes, weil es ab 40 Metern Tiefe nur mit einer bestimmten Technik funktioniert: dem sogenannten Mouthfill. Um den Druck auch in tieferen Zonen ausgleichen zu können, wird in einer bestimmten Tiefe Luft von der Lunge in den Mund- und Rachenraum transportiert. Damit können Apnoe-Taucher den Druckausgleich auch in großen Tiefen herstellen.

Verschiedene Disziplinen des Apnoe-Tauchens Beim Apnoe-Tauchen gibt es verschiedene Disziplinen. Zum einen wird unterschieden, ob in einem See oder im Meer getaucht wird. Zum anderen, ob mit oder ohne Flossen, mit konstantem oder variablem Gewicht. Der Rekordversuch von Fabio Tunno findet in der Disziplin "CWT B" in einem See statt. Das bedeutet "Constant Weight with Bi-Fins", also konstantes Gewicht mit zwei Flossen. Der aktuelle deutsche Rekord in dieser Disziplin liegt bei 64 Metern, die Jens Stötzner 2019 erreicht hat.

Apnoe-Taucher Fabio Tunno im Portrait

Er taucht auch auf Instagram ab

Fabio Tunno zu Gast in der Landesschau Baden-Württemberg

Obwohl am Donnerstag sein Rekordversuch im Bodensee gescheitert war, blieb Apnoe-Taucher Fabio Tunno bei seiner Zusage und war am gleichen Abend noch zu Gast in der Fernsehsendung Landesschau Baden-Württemberg.

Im SWR Fernsehen hat er erzählt, was ihn zu diesem Apnoe-Rekordversuch getrieben hat und wie es ihm dabei am Ende ergangen ist.