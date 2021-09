per Mail teilen

An Spieltagen will die Stadt Freiburg die angrenzenden Wohnstraßen des neuen SC-Stadions im Stadtteil Mooswald für den Autoverkehr sperren. Das Anliegerverkehrskonzept wurde zusammen mit Sportclub sowie Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet. Ziel ist es, die verkehrliche Belastung zu minimieren und sogenannte Fremdparker zu vermeiden. Die Verkehrsregelung soll erstmals am 7. Oktober beim Freundschaftsspiel des SC Freiburg gegen den FC St. Pauli greifen.