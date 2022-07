Wegen des Ferienbeginns in der Schweiz wird am Flughafen Zürich in den nächsten Tagen ein Ansturm von Urlaubern erwartet. In Zürich werden dann bis zu 90.000 Passagiere pro Tag abgefertigt. Der Flughafen Zürich sei dafür personal gerüstet, so die Betreiber. Wegen Engpässen an anderen Flughäfen und bei der Flugsicherung könne es trotzdem zu Verspätungen und Warteschlangen kommen. Passagiere sollten deshalb bis zu drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.