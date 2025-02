Der Vorverkauf für den Eurovision Song Contest in Basel ist am Mittwoch gestartet - Karten für das Finale seien ausverkauft, so der Schweizer Rundfunk - trotz hoher Preise.

Ganze sieben Minuten hat es gedauert, bis tausende Tickets für die Live-Shows beim Eurovision Song Contest in Basel ausverkauft waren. Der Ansturm sei enorm gewesen, berichtete der Schweizer Sender SRF. Nur wer sich vorab Online registriert hatte, konnte bis zu vier Karten für einen der größten Musikwettbewerbe der Welt kaufen. Insgesamt 42.000 Tickets verkauft Außerdem gab es Eintrittskarten für mehrere Proben. Allerdings waren auch die innerhalb von 20 Minuten weg. Insgesamt wurden 42.000 Tickets verkauft. Die Registrierten, die nicht zum Zuge kamen, haben noch Chancen an Tickets zu kommen. Weitere Verkaufstermine für ESC-Tickets Der Veranstalter des Eurovision Song Contest, die Europäische Rundfunkunion, plant weitere Verkaufs-Termine. Wie viele Tickets es insgesamt gibt, steht noch nicht fest: Das hänge davon ab, wie viel Platz in der Halle für die gesamte Technik gebraucht werde, hieß es. Es sollen - Stand jetzt - zwischen 50.000 und 60.000 Plätze sein, für die die Halle Kapazität hat. Die Tickets kosten zwischen 40 und 350 Franken - umgerechnet rund 370 Euro. Die teuersten sind die Stehplatzkarten direkt an der Bühne. Die erste Show steigt am 13. Mai - ein Halbfinale als Jury-Show. Das Highlight und der Abschluss sind das große Finale am 17. Mai. Basel Geldmacherei mit ESC-Tickets? 500.000 Registrierungen für ESC-Tickets in Basel: Hunderttausende Fake-Accounts entlarvt Die Tickets für den Eurovision Song Contest in Basel sind begehrt. Unbekannte versuchen offenbar, Geld damit zu machen. Bei der Ticketregistrierung wurden viele Fake-Accounts entdeckt. 500.000 Registrierungen für ESC-Tickets - darunter Bots Bei der Vorregistrierung hatten sich zuvor rund 500.000 Menschen angemeldet - Thomas Pittino, der Marketingchef des ESC geht davon aus, dass sich offenbar hunderttausende "Fake-Accounts" registriert hatten. Zwischen einem Drittel und der Hälfte der Registrierungen könnten keine echten Personen oder sogenannte Bots zugeordnet werden. Diese würden nun herausgefiltert, so Pittino damals und erklärte auch: Trotz der vielen unechten Voranmeldungen würden nicht alle echten Interessenten Tickets bekommen. ESC 2025 ist Mega-Event im Dreiländereck Das europäische Großevent findet in der St. Jakobshalle in Basel statt - unweit der Grenze zu Deutschland. Der SRF richtet den Liederwettbewerb in diesem Jahr aus, da der Act Nemo im vergangenen Jahr für die Schweiz gewonnen hatte. Nach derzeitigem Stand nehmen 37 Länder teil , darunter auch Deutschland.