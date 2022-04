Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete wird abgebaut

Das Ankunftszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf dem Messegelände in Offenburg wird Ende dieser Woche geschlossen. Laut Regierungspräsidium Freiburg werden die 50 Menschen, die zuletzt in einer Halle auf dem Offenburger Messegelände gelebt haben, jetzt in andere Landkreise gebracht. Am Wochenende soll das Ankunftszentrum vom Technischen Hilfswerk abgebaut werden. Wie das Regierungspräsidium Freiburg erklärt, läuft der Mietvertrag aus. Die Messehalle wird ab der kommenden Woche für eine Veranstaltung benötigt. Das Ankunftszentrum war vor drei Wochen innerhalb von 24 Stunden eingerichtet worden. Seither sind hier insgesamt nur 800 Menschen untergebracht worden. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg leben derzeit 430 ukrainische Menschen. Dort gibt es noch freie Plätze.