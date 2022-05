Ein angebrannter Kaffee auf einem Herd hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehr-Großeinsatz in Waldkirch (Kreis Emmendingen) gesorgt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten starken Rauch in einem der oberen Stockwerke. Die gesamte Feuerwehr des Elztals rückte daraufhin mit rund 80 Einsatzkräften an. Wie sich später herausstellte, völlig umsonst. Ein Anwohner hatte seinen Kaffee einfach nur zu lange auf dem Herd stehen gelassen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.