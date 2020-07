Der neue Geschäftsführer der Agentur für Arbeit heißt Andreas Finke. Im SWR-Interview spricht er unter anderem darüber, wie es ist, in Zeiten von Corona diesen Posten zu übernehmen.

Seit genau einem Monat ist er der neue Leiter der Agentur für Arbeit in Freiburg: Andreas Finke. Bis dahin war er Chef der Arbeitsagentur in Lörrach. Im Gespräch mit SWR-Moderator Dirk Starke hat er über den Wechsel und die besonderen Herausforderungen in Zeiten von Corona gesprochen.

Starke: Herr Finke, den Arbeitsplatz zu wechseln ist immer eine Herausforderung, aber in Zeiten wie diesen sicherlich besonders anspruchsvoll. Wie waren Ihre ersten Wochen im neuen Job?

Finke: Sie waren wirklich spannend. Zum einen, weil ich jetzt das Pendeln von Lörrach nach Freiburg lernen muss und noch nicht ganz entschieden bin, ob ich das mit dem Auto künftig bewältigen werde oder mit der Bahn. Spannend ist hier, einen ganz neuen Arbeitsmarkt kennenzulernen, also den Arbeitsmarkt der Stadt. In Freiburg ist es wieder ein ganz anderer als im Landkreis Emmendingen oder Breisgau-Hochschwarzwald. Freiburg hat fast ausschließlich einen Dienstleistungssektor, daher ist er viel stabiler. Aber die beiden Landkreise mit Tourismus und Industrieproduktion haben auch noch andere Probleme.

Starke: Der Arbeitsmarkt war stabil. die Arbeitslosenzahlen waren gering. Und dann kam Corona mit viel, viel Kurzarbeit. Jetzt gibt es eine leichte Entspannung. Können Sie das bestätigen?

Finke: Er war nicht ganz stabil, ehrlich gesagt auch vor Corona nicht. Das gilt zwar nicht für Freiburg, aber für die beiden Landkreisen darum herum und auch für Lörrach, wo ich herkomme. Dort hatten wir bereits einen Anstieg von über zehn Prozent der Arbeitslosigkeit im Verhältnis zum Vorjahr. Weil das Thema Automobilindustrie, weil das Thema Handelskrieg USA, China und auch das Thema Brexit natürlich auch schon auf den Arbeitsmarkt hier durchgeschlagen haben und wir in der Region tatsächlich, was das angeht, eine Strukturkrise haben. Dann kam Corona. Was wir aber feststellen, ist, dass dieses Instrument der Kurzarbeit wirklich greift. Also Gott sei Dank ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht dadurch begründet, dass Betriebe entlassen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist dadurch begründet, das befristete Verträge nicht verlängert wurden oder Neueinstellungen nicht vorgenommen wurden und so Menschen, die im Prinzip eine Vertragszusage hatten, ihren neuen Arbeitsplatz nicht angetreten sind.

Starke: Sie haben gesagt, sie wollen den Arbeitsmarkt so gut es geht vor den Folgen der Pandemie schützen. Welche Möglichkeiten haben Sie da als Arbeitsagentur? Und welche Möglichkeiten haben Sie gerade als Chef?

Finke: Wir motivieren schon wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, die Furcht vor Corona zu überwinden und wieder Kunden zu terminierten Gesprächen einzuladen. Wir sagen: Beratet Sie gut, nehmt euch die Zeit, auch übers Telefon mit Kunden in Kontakt zu treten und sie zu beraten, zu orientieren. Wir haben jetzt die Sonderhotline auch für Jugendliche geschaltet, um Jugendliche zu beraten, die wir jetzt in der Schule beispielsweise nicht beraten können. Sie können uns auf einer Sonderhotline anrufen, direkt in die Berufsberatung reinkommen. Und wir appellieren vor allen Dingen auch an Arbeitgeber, während sie ihre Beschäftigten in Kurzarbeit haben, mit uns in Kontakt zu treten, um die Beschäftigten auch noch einmal neu zu qualifizieren.

Starke: Was glauben Sie, Herr Finke, wie wird sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten entwickeln?

Finke: Wenn ich das wüsste... Aber ich bin überzeugt, ist, dass der Juli, August, vielleicht sogar September der Monat der Wahrheit wird. Wenn es da gelingt, dass die Konjunktur wieder anspringt, werden die Unternehmen, denen es gut ging, in der Lage sein, ihren Betrieb wieder fortzusetzen. Ich glaube, viele Betriebe haben jetzt von ihren Rücklagen, von ihrem Eigenkapital gelebt. Ich weiß auch von vielen Unternehmen, die privat wirklich Verkäufe gestartet haben, um wieder Liquidität ins Unternehmen zu kriegen. Wenn jetzt in der zweiten Jahreshälfte die Konjunktur anspringt, können sie es schaffen. Wenn nicht oder wenn wir eine zweite Corona-Welle bekommen, dann mache ich mir große Sorgen, dass viele florierende Betriebe auch nicht mehr durchhalten und es dann zu Entlassungen kommt.

Starke: Nun haben wir viel von Corona und den Folgen gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Themenfelder, die bei Ihnen wichtig sind. Zum Beispiel Fachkräftemangel.

Finke: Das Thema wird uns bleiben. Das Thema Demografie, das Thema Strukturwandel in der Zulieferindustrie, in der industriellen Produktion in der Automobilindustrie. Betriebe kann ich nur motivieren und animieren: Bildet junge Menschen aus, weil die Azubis von heute die Fachkräfte von morgen sind. Sie werden dringend benötigt. Die Bundesregierung fördert das. Das Geld wird administriert über die Arbeitsagentur, dass wir für jeden zusätzlichen Ausbildungsplatz Prämien zahlen können. Von daher ist das jetzt die ideale Zeit, auch jungen Menschen eine Chance zu geben, sie zu qualifizieren.

Starke: Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage. Sie sind studierter Theologe. Hilft das bei der Leitung einer Arbeitsagentur?

Finke: Salopp würde ich sagen, dass jetzt sowieso nur beten hilft. Von daher bin ich prädestiniert für diese Aufgabe. Aber ernsthaft: Aber ich glaube, die Theologie ist ein sehr interdisziplinäres Fach, und in meiner Aufgabe muss man sehr interdisziplinär denken. Von daher fühle ich mich wirklich gut aufgestellt für diese Aufgabe.