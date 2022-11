Amtsgericht Freiburg: Mildes Urteil nach filmreifer Entführung

Das Amtsgericht Freiburg hat mehrere Männer wegen erpresserischen Menschenraubs zu Bewährungsstrafen verurteilt. Vor vier Jahren haben sie einen mutmaßlichen Dealer entführt.

Obwohl für erpresserischen Menschenraub mehrjährige Haftstrafen drohen, hat das Freiburger Amtsgericht am Donnerstag ein eher mildes Urteil gesprochen. Ein Angeklagter wurde zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Drei weitere Männer erhielten Haftstrafen zwischen 15 und 24 Monaten, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurden. Wie kam es dazu?

Bewährungsstrafe gegen Geständnis

Im Vorfeld der Verhandlung hatte es zwischen den Verfahrensbeteiligten eine Verständigung gegeben: Bewährungsstrafe gegen Geständnis, lautete die Abmachung. Und so gaben die Angeklagten, die dem Vernehmen nach mittlerweile ein bürgerliches Leben führen, die Entführung mit Lösegeldforderung zu.

SWR-Reporterin Gabi Krings zum Urteil:

Abrechnung unter Kleinkriminellen

Im September 2018 hatten die heute 26- bis 32-Jährigen einen Mann, der ihnen angeblich 60.000 Euro schuldete, unter dem Vorwand eines Drogengeschäfts in eine Wohnung nach Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gelockt. Dort bedrohten sie ihn mit einer echt aussehenden Pistole, einem Schlagstock und einem Eisenrohr. Sie schlugen ihn und forderten die Herausgabe des Geldes. Anschließend brachten sie ihn in einen Keller im Elsass, wo sie ihn weiter misshandelten. Da er die Summe nicht dabei hatte, forderten sie Lösegeld von seiner Familie.

Gefesselt nach Holland gebracht

Mit einem Abschleppseil fesselten sie den Mann. Die Freundin eines der Angeklagten, die nicht zum Gerichtstermin erschienen ist und gegen die deshalb gesondert verhandelt wird, brachte ihn dann in einem geliehenen VW Golf von Frankreich über Deutschland nach Holland. Als sie dort an einer Raststätte eine Pause machte, nutzte der Gefesselte die Gelegenheit und flüchtete mit dem Handy der Frau. Obwohl selbst in kriminelle Taten verwickelt, alarmierte er die holländische Polizei, die wiederum mit der Polizei in Müllheim Kontakt aufnahm. Dort hatte bereits der Vater des Entführten Anzeige erstattet.

"Das war schon harter Tobak, die Entführung nach Frankreich und in die Niederlande. Das war massiv.“

Gerichtssaal IV im Amtsgericht Freiburg: Kurze Unterbrechung der Verhandlung SWR Gabi Krings

Angeklagte mit langem Vorstrafenregister

Die Angeklagten sind wegen Drogenhandels, Fahrens ohne Führerschein, Körperverletzung und anderer Delikte allesamt vorbestraft. Allerdings hatten sie sich seit der Entführung vor vier Jahren wieder in die Gesellschaft integriert. Sie sind in Ausbildung oder gehen einer geregelten Arbeit nach. Einer, der zuvor spielsüchtig und hoch verschuldet war, ist inzwischen sogar Betriebsrat in seiner Firma.

"Sie sind jetzt Betriebsrat. Ich gebe Ihnen einen Rat: Verwenden Sie künftig Ihre überschüssige Energie zum Wohle Ihrer Kollegen.“

Entführung als "minderschwerer Fall“ bewertet

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Entführung als minderschwerer Fall bewertet werden. Dann nämlich, wenn die Tat schon lange zurückliegt. Ferner wird berücksichtigt, wenn die geschädigte Person kein Interesse an einer Strafverfolgung hat. So verhält es sich auch bei dem entführten, mutmaßlichen Drogendealer. Er muss sich übrigens in anderer Sache in Kürze selbst vor dem Amtsgericht Freiburg verantworten. Den Angeklagten kommt das zugute und erspart ihnen unter anderem eine mehrjährige Haft. Richter Lars Petersen appellierte an die drei Männer, diese Chance zu nutzen und sich an alle Bewährungsauflagen zu halten.