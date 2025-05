Amokübung an Uniklinik Freiburg

Die Polizei hatte die Aufgabe, die beiden bewaffneten Angreifer in dem Gebäude zu finden, sie festzunehmen oder wenn nötig, sogar zu töten. Und: Sie mussten verletzte Patienten aus dem Kliniktrakt bringen, ohne deren Leben zu gefährden. An dem Einsatz waren rund 50 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, die mit Schusssicheren Westen und Waffenattrappen unter nahezu echten Bedingungen das Vorgehen in einem solchen Amok-Fall üben sollten. Beobachter der Polizei und der Uniklinik begleiteten die Übung. Sie wollten herausfinden, ob die Alarmierungs-, Rettungs- und Einsatzpläne funktionieren. Sowohl Uniklinik als auch Polizei zeigten sich in einer ersten Einschätzung sehr zufrieden – die Übung habe wertvolle Erkenntnisse gebracht.