Amerikanische Faulbrut: Was das für die Menschen bedeutet

Nach dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind jetzt auch Bienen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von der Amerikanischen Faulbrut befallen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Nachdem Bienen an der Amerikanischen Faulbrut erkrankt sind, hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald nach eigenen Angaben am Donnerstag, 7. September, Sperrbezirke eingerichtet. So soll verhindert werden, dass sich die Krankheit ausbreitet. Betroffen sind die Gemeinden Ehrenkirchen und Glottertal. Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, aber tödlich für die Bienenbrut. Hier die wichtigsten Infos zur Krankheit:

Was ist die Amerikanische Faulbrut?

Wo in Südbaden hat sich die Krankheit schon ausgebreitet?

Wie wird sie bekämpft?

Welche Folgen hat die Amerikanische Faulbrut für die Menschen?

Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung bei Honigbienen. Erwachsene Bienen sind gegen die Erreger resistent, können sie aber weitergeben. Betroffen sind die Larven der Honigbienen - sie sterben in der Regel daran. Das schwächt das gesamte Bienenvolk. Es geht, ohne Nachwuchs, spätestens im darauffolgenden Winter ein.

Die Krankheit wird in einem Bienenvolk durch Körperkontakt und Futteraustausch weitergegeben. Sie breitet sich in erster Linie durch die sogenannte Räuberei aus: Gesunde Bienen bedienen sich an dem Futter des infizierten Bienenvolks und stecken sich so an.

Bei einem Bienenstand im Ortsteil Norsingen der Gemeinde Ehrenkirchen wurde die Krankheit Anfang September festgestellt. Die erkrankten Bienen befanden sich kurz zuvor noch in Glottertal-Föhrental. Nun werden alle Bienenvölker in dem Bereich auf die Seuche untersucht.

Mitte August war die Krankheit bereits in Waldhausen-Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis ausgebrochen, mittlerweile wurden alle erkrankten Bienenvölker getötet. 23 Imker waren betroffen. Im vergangenen Sommer waren auch Bienen in der Stadt Freiburg erkrankt, die entsprechenden Schutzmaßnahmen wurden erst im April diesen Jahres wieder aufgehoben.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Sowohl in Ehrenkirchen als auch im Glottertal wurden jetzt Sperrbezirke eingerichtet. Dort dürfen Bienenstände nicht mehr umgestellt und keine neuen Stände aufgestellt werden. So wollen die Behörden verhindern, dass sich die Bienenseuche weiter ausbreitet.

Am effektivsten wird die Seuche bekämpft, indem die betroffenen Bienenvölker und die Ausrüstung verbrannt werden.

Alternativ kann die Seuche auch durch das sogenannte Kunstschwarmverfahren bekämpft werden. Dabei werden die Bienen in neue oder desinfizierte Beuten eingesetzt.

Seit Anfang des Jahres ist in den USA ein erster Impfstoff gegen die Amerikanische Faulbrut zugelassen. Der Hörfunk-Beitrag zu dem Thema gibt es hier zum Nachhören:

Für Menschen ist die Amerikanische Faulbrut ungefährlich. Sie können den Honig der infizierten Völker ohne Bedenken essen. Allerdings sollten sie darauf achten, Honiggläser und -reste gespült und ordnungsgemäß zu entsorgen. Denn falls die Honigreste die Krankheitserreger enthalten, können sich Bienen wiederum anstecken, wenn sie davon naschen.