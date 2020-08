Altkatholisch hat nichts mit veralteten Ansichten zu tun: Frauen und Männer bekleiden geistliche Ämter. Das Zölibat gibt es ebensowenig wie den Papst als Oberhaupt der Kirche.

Immer weniger Menschen in Deutschland sind Mitglied in einer Kirche - auch in Südbaden. Zu konservativ und zu veraltet sind manchen die Ansichten der Institution. Auch wenn der Name es nicht vermuten lässt: Die altkatholische Kirche kann da für manche Christen eine Alternative sein. 16.000 Mitglieder hat sie in Deutschland. Etwa ein Drittel aller Altkatholiken lebt in Baden-Württemberg - die große Mehrheit mit 4.000 Mitgliedern in Baden. Dort begann auch die ursprüngliche Bewegung.

Kein Zölibat, Gleichberechtigung der Geschlechter und Loslösung vom Papst

Altkatholisch - der Begriff sorgt oft für Verwirrung, erzählt Beate Wächter von der altkatholischen Gemeinde in Freiburg. Immer wieder werde sie gefragt: "Ihr wirkt doch immer so offen und locker, wie kommt das denn?" Dabei hat der Altkatholizismus nichts mit veralteten Ansichten zu tun. Ganz im Gegenteil: Sowohl Frauen als auch Männer dürfen geistliche Ämter bekleiden. Und auch das Zölibat kennen die Altkatholiken nicht. Priester und Priesterinnen dürfen Kinder haben und verheiratet sein. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind ebenso erlaubt. Gleichberechtigung sei ihnen wichtig, betont Beate Wächter. Die altkatholische Kirche ist zudem losgelöst von Rom. Den Papst als Oberhaupt gibt es nicht. Das war - historisch betrachtet - der Ursprung dieser Kirche.

"Als es darum ging, die Unfehlbarkeit des Papstes als Dogma festzuschreiben, haben sich einige der anwesenden Bischöfe und, ich denke, auch mehrere Gemeindemitglieder dazu entschieden, das wollen wir nicht mittragen, ein Mensch kann nicht unfehlbar sein." Beate Wächter, altkatholische Gemeinde Freiburg

Gemeindemitglieder wählen Oberhaupt

Oberhaupt in der Altkatholischen Kirche ist der Bischof, erklärt Timo Vocke, Pfarrer der Gemeinden Offenburg und Baden-Baden. Dieser lenke die Kirche im Zusammenspiel mit der Synode. Pfarrer und Bischof würden gewählt. Die Gemeinden hätten dadurch ein hohes Maß an Mitbestimmung. Dass Gemeindemitglieder mitbestimmen dürfen, lässt außerdem viel Raum für Diskussionen, findet Tobias Zawisla aus der Gemeinde Freiburg.

"Mir fallen jetzt spontan keine Themen ein, wo ich sagen würde, das wäre nicht mal möglich zu diskutieren. Die altkatholische Kirche ist der Ort, wo eben diese katholische Tradition gepaart ist mit einer liberalen und offenen Theologie." Tobias Zawisla, Mitglied der altkatholischen Gemeinde Freiburg

Glaubensinhalte nahezu identisch

Nach außen hin unterscheidet sich die altkatholische Kirche damit deutlich von der römisch-katholischen Kirche. Inhaltlich sind sich beide aber ähnlich. Grundlage ist der katholische Glauben, erklärt Timo Vocke. Der Pfarrer der Gemeinden Offenburg und Baden-Baden spricht von feinen Unterschieden zwischen den beiden Glaubensrichtungen - die Glaubensinhalte seien nahezu deckungsgleich: Beide Kirchen haben die gleichen Sakramente und Gebete.