Wie kann die nächste Fußball-Bundesliga-Saison ablaufen? Diese Frage stellen sich die Verantwortlichen der Vereine, der DFB - und die Fans. "Unsere Kurve" vom SC Freiburg hat eigene Vorschläge.

Spätestens mit der Corona-Pandemie hat die Diskussion darüber begonnen, ob der abgehobene Millionenzirkus Profifußball nicht wieder geerdet werden muss, also sich wieder zurück zu seinen Wurzeln entwickeln sollte. In dieser Debatte kamen auch Fans zu Wort - wie Helen Breit. Sie ist Freiburgerin und Vorsitzende der bundesweiten Interessengemeinschaft „Unsere Kurve“ und, wie viele, mit der aktuellen Situation unzufrieden. Sie fordert Veränderung: "Es befremdet mich, das es so ein harter Kampf ist schon seit einer langen Zeit, dass der Fußball immer weiter weg von den Fans geht."

Dass es Veränderungsbedarf gibt, wurde zu Beginn der Corona-Pandemie klar: Bei manchen Clubs genügte der drohende Wegfall einer Rate an Fernsehgeld, um echte Existenzängste hervorzurufen. So will man das Geschäft mit dem Fußball vor allem wieder für die Fans attraktiver machen. Auch Aleks Kowalski ist seit Jahren ein begeisterter SC Freiburg-Fan und fast immer im Stadion. Auch er ist über die Entwicklungen im Profifußball alles andere als erfreut, trotzdem sieht er etwa eine Obergrenze für Gehälter in der Bundesliga kritisch. "Wenn die Bundesliga das einsetzt, werden die guten Spieler nicht mehr in die Bundesliga wechseln", so Kowalski. Ihn stimmt positiv, dass immer mehr Profis nun auch beginnen, sich selbst zu organisieren, um mehr Mitsprache im Geschäft zu haben.

Der Verein als demokratische Basis?

Das Fanprojekt "Unsere Kurve" hat Vorschläge erarbeitet, um eine Neuausrichtung des Profifußballs zu erreichen. Die sollen bald mit der Deutschen Fußball Liga diskutiert werden. Inhaltlich ging es in den Arbeitsgruppen um Themen, wie die Integrität des Wettbewerbs, den Verein als demokratische Basis, die gesellschaftliche Verantwortung und den Fußball als Publikumssport. Erste Ergebnisse sind nun auf der Website www.zukunftdesfussballs.de zu sehen.