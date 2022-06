Alte Freiburger Straßenbahn wird für Reise zerlegt

Unter dem Motto "Alte Bahn sucht neuen Job" hat die Freiburger Verkehrs AG (VAG) für ihre ausrangierten Bahnen aus den 1980er Jahren Interessenten gesucht. Vier Bahnen gehen nun unentgeltlich an Projekte in Südbaden und Niedersachsen. Für die Reise in den Norden wurde der erste der vier 33 Meter langen Achtachser am Dienstag im VAG Zentrum zerteilt. Die Wagen sollen künftig in der Kliemannsland GmbH in Rüspel (Niedersachsen) Raum für kreative Ideen bieten. Die anderen Bahnen werden vom Freiburger Bürgerverein Rieselfeld als Treffpunkt, von Clubkultur e.V. Freiburg und als Ess-Bahn in einem Gasthof in Titisee-Neustadt genutzt.