Alsace Nature beklagt Pestizidrückstände im Trinkwasser

In Soufflenheim, Brumath, Benfeld, Hoert und sechs weiteren Kommunen des nördlichen Elsass gibt es seit kurzem neue Regeln für das Trinkwasser:

„Es ist bekannt geworden, dass im Elsass ein Teil des geförderten Trinkwassers mit Rückständen von Pestiziden kontaminiert ist. Das Wasser entspricht nicht mehr den Vorgaben. Damit es weiter getrunken werden kann brauchte man einen Erlass der Präfektur.“

Das sagt Daniel Reininger von der Umweltschutzorganisation Alsace Nature. Laut dem Naturschützer sind inzwischen zehn Ausnahmegenehmigungen erteilt worden. Weitere seien in Arbeit und sähen vor, dass Abbauprodukte des Herbizids S-Metolachlor im betroffenen Trinkwasser höher konzentriert sein dürfen als anderswo. Die Präfekturen griffen damit einer Entscheidung der französischen Gesundheitsbehörde Anses vor, so Reininger. Die sei noch nicht rechtsgültig, könne aber bald Folgen für das ganze Land haben:

„Die Anses hat bestimmte Abbauprodukte, des Herbizids S-Metolachlor neu bewertet. Bisher galten die Substanzen in Frankeich als relevant, als mögliches Gesundheitsrisiko. Jetzt heißt es, sie sind nicht relevant, sie stellen kein Risiko dar und müssen deshalb auch die bisherigen Grenzwerte fürs Trinkwasser nicht einhalten.“

Dass sich der Einsatz von S-Metolachlor inzwischen vielerorts im Elsass auf die Trinkwasserqualität niederschlägt, liegt am Maisanbau.

Konstantin Kupp vom Umweltbundesamt erklärt:

„S-Metolachlor ist im Maisanbau das am meisten eingesetzte Herbizid. Die Abbauprozesse finden im Boden statt, aber wenn die Stoffe einmal ins Grundwasser gelangt sind, sind die sehr viel langlebiger.“

Wegen der Risiken für das Grundwasser will die deutsche Behörde das Mais-Herbizid S-Metolachlor am liebsten von den Äckern verbannen. Doch im Alleingang geht das nicht. Ein Verbot wäre nur möglich, wenn das Mittel in der EU keine neue Genehmigung bekäme. Aktuell wird die geprüft und das Umweltbundesamt hat Stellung genommen:

„Aus Sicht des Umweltbundesamtes wäre der Wirkstoff nicht mehr genehmigungsfähig, wegen der Risiken für das Grundwasser.“

Entscheidet die zuständige EU-Stelle anders, wird S-Metolachlor auch in Deutschland weiter eingesetzt werden. Das Umweltbundesamt wäre machtlos - so wie Verbraucherinnen und Verbraucher im Elsass. Statt einem Mikrogramm pro Liter müssen sie jetzt ein Vielfaches von möglicherweise gesundheitsgefährdenden Abbauprodukten des Wirkstoffs im Trinkwasser hinnehmen. Daniel Reininger von Alsace Nature sagt:

So kann es nicht weitergehen. Das Wasser gehört uns allen. Es ist unser Erbe, ein Sicherheit für unsere Enkel die wir bestmöglich schützen müssen.

Alsace Nature hat inzwischen angekündigt, das Vorgehen der Präfekturen vor Gericht anzufechten – zum Schutz von Europas größtem Grundwasserreservoir und zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.