Endlich wieder raus auf die Wiese nach einem langen Winter im Kuhstall: Die Rinder auf dem Goldbachhof in Bernau (Kreis Waldshut) haben ihr "Homeoffice" verlassen und dürfen wieder ins saftige Grün beißen.

Großer Umzugstag auf dem Goldbachhof: Der Viehtransporter ist schon bereit. Doch die Rinder wollen nicht so recht. Sie laufen kurz in Richtung Rampe und drehen immer wieder um. Es ist ein Knäuel von Kuhaugen, Kuhschwänzen und Kuhfell. Markus Kaiser und sein Mitarbeiter Marius Maier bleiben ruhig und warten ab. Nach etwa zehn Minuten geht ein Tier ganz von allein mutig voraus und alle andere laufen neugierig hinterher. Es kann los gehen – Marius Maier fährt mit 17 Tieren auf die Weide. Markus Kaiser begleitet sie mit dem Auto.

"Es ist einfacher, man bringt das Rind zum Gras anstatt das Gras zum Rind."

Echte Kuhfreude: Sprünge und Sprints auf die Weide

Auf der Weide am Ortsrand von Bernau geht alles dann ganz schnell. Die Tiere springen regelrecht aus dem Transporter und die ganze Herde rast sofort los. Nach wenigen Sekunden sind sie schon hinter dem ersten Hügel verschwunden. Auch Markus Kaiser und Marius Maier sind verschwunden – als sie nach wenigen Minuten zurückkommen, sind beide zufrieden. "Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was er tun muss. Das merkt man sofort und das Wetter passt auch und wir haben jetzt einfach Zeit. In der Hektik Vieh wegzubringen, das hat noch nie funktioniert", erzählt Markus Kaiser.

Jungkühe müssen sich an Elektrozaun gewöhnen

Nun wird klar, warum Markus Kaiser mit dem Auto unterwegs ist. Er fährt mit dem Auto am Zaun entlang und warnt die nervösen Tiere so vor dem Elektrozaun. Die älteren Tiere, die Mutterkühe mit ihren Jungen auf der Weide gegenüber, sind das schon gewöhnt. Aber die Jungen hier sind das erste mal alleine draußen und müssen sich einleben. "Das ist das Schlimmste für ein Tier, wenn es in eine neue Umgebung kommt und da auf einmal ein Drahtzaun ist. Sie sehen ja schlecht. Und dann auch diese Lichtverhältnisse. Das dauert, bis das Tier umgewöhnt ist. Das braucht auch seine Zeit und dann ist es gut, wenn man da so eine Riesenfläche hat, da sie erstmal laufen können", sagt Marius Maier.

Neben der Freude, die Kühe so glücklich auf der Weide zu sehen, treiben die Landwirte auch Sorgen um. Mehrmals am Tag sehen die beiden Männer nach ihren Tieren auf der Weide. Immer wieder wandern ihre Blicke hoch an den Hang. Ein Wolf könnte die Rinder angreifen. Auch ein Fuchs könnte die Tiere erschrecken. Dann würden sie einfach wegrennen, der Strom auf dem Zaun reiche da nicht aus, berichtet Marius Maier.

Schwierige Weidehaltung in trockenen Sommern

Dass die Tiere jetzt auf der Weide sind, bedeutet für die Landwirte deutlich mehr Aufwand. Doch es geht um mehr, sagt Markus Kaiser und deutet auf eine weite, wunderschöne Landschaft um ihn herum. Die Flächen sollen offengehalten werden. Doch die Hitzeperioden im Sommer nehmen zu, das Weidegras verbrennt. Marius Kaiser spricht aus Erfahrung: "Der Klimawandel beschäftigt uns auch. Wenn es im Sommer heiß und trocken wird, dann müssen wir das Vieh auch reinnehmen. Wir müssen schon auch reagieren."