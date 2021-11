Allerheiligen in Freiburg: Katholische Christen gedenken ihrer Toten

Für Katholiken ist der erste November ein wichtiger Feiertag. Denn an Allerheiligen wird allen Heiligen und damit insbesondere der Märtyrer gedacht.

In Freiburg kamen viele Menschen zum Hauptfriedhof, um die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen mit Blumen und Kränzen zu schmücken. Der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr trat mit 120 Musikern der Innenstadtabteilung an und spielte getragene Lieder. Zum Abschluss intonierte der Musikzug, einer alten Tradition folgend, das Lied "Alte Kameraden". Für die Besucherinnen und Besucher des Freiburger Hauptfriedhofs hat der Feiertag Allerheiligen eine große Bedeutung, sagen sie bei einer Umfrage.

Hintergrund zu Allerheiligen und Allerseelen

An Allerheiligen gedenken die Katholiken der Verstorbenen. Ursprünglich war der 1. November jedoch kein Tag des Totengedächtnisses, sondern ein österliches Fest, an dem sich die Kirche der unbekannten Heiligen erinnerte. Eigentlicher Totengedenktag ist der 2. November, das Fest Allerseelen.

Allerheiligen - ein Fest nicht nur für Heiliggesprochene

Zu Allerheiligen bekennt die Kirche, "dass es eine große Schar von Menschen gibt aus allen Zeiten und Völkern, deren Leben für immer und ewig geglückt ist". Die Verkündigung ist von dem Glauben geprägt, dass viele Verstorbene wie Heilige verehrt werden können. Von diesen Menschen nimmt die Kirche an, dass sie die höchste Vollendung ihres Lebens in Gemeinschaft mit Gott erreicht haben. Allerheiligen ist also nicht nur das Fest der offiziell Heiliggesprochenen.

Erst 1915 offiziell als Gedenktag festgelegt

In der abendländischen Kirche wird Allerheiligen seit dem neunten Jahrhundert am 1. November gefeiert. Als Initiator des Festes gilt der mittelalterliche Theologe Alkuin. Der am 2. November begangene Allerseelentag etablierte sich, vom französischen Benediktinerkloster Cluny ausgehend, rund 200 Jahre danach. Offiziell wurde der Gedenktag aber erst 1915 durch Papst Benedikt XV. festgelegt.

Allerheiligen und Allerseelen verbinden Lebende und Tote

An diesem Tag wird jener Toten gedacht, die sich, so nimmt die Kirche an, in einem Reinigungszustand befinden und volle Gemeinschaft mit Gott noch nicht erreicht haben. Für diese Menschen wird gebetet, um ihnen zu helfen, die Heiligen dagegen werden um Hilfe ersucht. Allerheiligen und Allerseelen gründen in der Überzeugung, dass durch Jesus Christus eine Verbindung zwischen Lebenden und Toten besteht.

In fünf Bundesländern gesetzlicher Feiertag

Allerheiligen ist in fünf Bundesländern gesetzlicher Feiertag - und zwar in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.