129 Stützbauwerke an Landesstraßen in Baden-Württemberg sind in baulich katastrophalem Zustand. Allein 28 der 129 Stützmauern und -wände liegen im Münstertal im Schwarzwald. Doch nur eine davon soll laut Regierungspräsidium Freiburg im Jahr 2022 saniert werden.