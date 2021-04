Es gibt zwei Dinge vor denen jeder, der umzieht, einen Horror hat: das eine ist die Waschmaschine, das andere sind die Bücherkisten. In Waldshut-Tiengen wird demnächst die Stadtbibliothek renoviert: das heißt 18.000 Bücher, DvDs und Hörspiele müssen in Kisten verpackt und neu gelagert werden. Theoretisch, denn in Waldshut-Tiengen wurde nun die Aktion „all you can Read“ gestartet. Jeder der will, darf kommen und sich für das halbe Jahre des Umbaus so viel Bücher mit nach Hause nehmen, wie er - oder sie - tragen kann. Eine zündende Idee für Leseratten….