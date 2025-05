Betrunkener Autofahrer kracht auf der A5 in Pannenfahrzeug

Auf der A5 bei Appenweier ist am frühen Morgen ein Auto in ein Pannenfahrzeug gefahren. Anschließend geriet ein drittes Auto in den Unfall. Laut Polizei war Alkohol im Spiel.

Auf der A5 bei Appenweier (Ortenaukreis) hat es am Freitagmorgen einen größeren Unfall gegeben. Ein alkoholisierter 25-jähriger Mann ist dort in ein Pannenfahrzeug hineingefahren. Er hatte gegen 3:45 Uhr in Richtung Karlsruhe auf die Autobahn auffahren wollen. Doch am Ende des Beschleunigungsstreifens stand das Pannenauto. Fahrer war betrunken Das auf dem Beschleunigungsstreifen abgestellte Pannenauto wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschoben, wo dann auch noch ein Transporter mit ihm kollidiert. Als die Polizei am Unfallort eintraf, wurde der 25-jährige Mann, der auf das Pannenauto aufgefahren war, auf Alkohol getestet. Er hatte etwa 1,1 Promille. Bei dem Unfall ist er leicht verletzt worden. Polizei fahndet mit Hubschrauber Nicht mehr am Unfallort war hingegen der Fahrer des Pannenwagens. Er hatte sich ohne sein Auto aus dem Staub gemacht. Per Hubschrauber wurde nach ihm gesucht. Bislang blieb die Fahndung aber erfolglos. Während der Aufräumarbeiten war die Autobahn bei Appenweier zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro.