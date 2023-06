Algerische Delegation Special Olympics

Es ist die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, die diesen

Samstag in Berlin beginnt. Bei den Special Olympic Games, die erstmals in Deutschland stattfinden, messen sich Athletinnen und Athleten mit geistiger und Mehrfachbehinderung in 26 Disziplinen. Im Rahmen des „host town Projekts“ wurden zuvor alle Delegationen in mehr als 200 deutschen Gemeinden aufgenommen und willkommen geheißen. SWR4

Reporter Manuel Moderow hat die algerische Delegation in Freiburg begleitet.