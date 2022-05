Trotz rückgezogener Kandidatur: Alexander Schindler gewinnt Schwanauer Bürgermeisterwahl

Er hat aus gesundheitlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen. Dennoch gewann Alexander Schindler mit gut 58 Prozent klar die Bürgermeisterwahl in Schwanau.

Bei der Bürgermeisterwahl in Schwanau (Ortenaukreis) gibt es einen klaren Sieger: Alexander Schindler aus dem Nachbarort Rust erhielt die absolute Mehrheit. Ob der 43-jährige Verwaltungsfachmann die Wahl annimmt, ist allerdings ungewiss. Er war kurzfristig aus dem Rennen ausgeschieden, ausschlaggebend dafür waren gesundheitliche Gründe.

Neuer Urnengang wahrscheinlich

Die Wahlbeteiligung war niedrig und lag gerade mal bei 53 Prozent. Von den 2.961 abgegebenen Stimmen gingen 1.711 an Alexander Schindler. Trotz seines Rückzugs stand sein Name noch auf dem Stimmzettel. Sollte er die Wahl zum Bürgermeister nicht annehmen, womit gerechnet wird, steht in Kürze ein neuer Urnengang an. Genau das wollten die Wählerinnen und Wähler offenbar erreichen. Denn für eine weitere Wahl hatte sich ein neuer Kandidat angekündigt.

Bewerberflut nach Radiospot

Zur Wahl in Schwanau war es gekommen, weil der vorherige Bürgermeister, Wolfgang Brucker, zum Regionalverband Südlicher Oberrhein wechselte. Zunächst wollte sich niemand für seine Nachfolge aufstellen lassen. Erst ein Radiospot, der offensichtlich Comedy war, sorgte für eine Bewerberflut. Schließlich gab es zehn Kandidaten und eine Kandidatin.