De erscht Poetry Slam uf alemannisch het begeischtret

D 22-jährig Studenti Ingrid Ruesch het z Bernau de erscht alemannisch Poetry Slam gwunne. Sie het sich am Samschtigobend gege sechs anderi Teilnehmer durchsetze könne.

D Gwinneri vum Poetry Slam, d Ingrid Ruesch

D Siegeri vum erschte alemannische Poetry Slam im Kurhuus z Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) stoht fescht: D 22 Johr alt Studenti Ingrid Ruesch het sich gege die sechs andre junge Poetinne und Poete durchsetze könne.

Die Verastaltung vo de "Muettersproch-Gsellschaft" unem Naturpark Südschwarzwald zsämme mitem SWR Studio Friburg isch scho lang vorher usverkauft gsi. Die knapp 200 Zuhörerinne un Zuhörer sin begeischtret gsi über die alemannische Text vo dene siebe junge Poetry Slamer im Alter vo 14 bis 34 Johr.

De Matthias Zeller het im SWR über de Poetry Slam brichtet:

Moderatori im Doppelpack

Au d Moderatori vum SWR, Marion Eiche, wo zsämme mitem Jürgen Hack vo de "Muettersproch-Gsellschaft" de Obend unterhaltsam moderiert het, het sich überwältigt zeigt vo dere Vielfalt vo agsprochene Theme: Heimet, Natur, Krieg un Sproch.

De Burgemeischter vo Bernau, Alexander Schönemann, isch begeischtret gsi vo dem, was d Muettersproch-Gsellschaft un de SWR uf d Bei gschtellt hän.

Burgemeischter vo Bernau lobt d Biträg

D verbindend Wirkung vum Dialekt un die reizvolle kleine Unterschied im Dialekt het de Schirmherr vum Obend, de Burgeschmeischter vo Bernau Alexander Schönemann, hervorghobe. Deno het d Büehni de junge Alemanne ghört. Die einzig Bedingung: Sie hän nur eigeni Text vortrage dürfe.

Valo Christiansen lebt z Bochum un het ihri familiäre Wurzle z Weil am Rhein.

Valo Christiansen het sich mit de Dialekt- un Sprochgrenze usenander gsetzt un isch scho s letscht Johr bim Wettbewerb "Mundart läbt" vo de Muettersproch-Gsellschaft uszeichnet wore. De Text wechselt zwische Hochdütsch, Alemannisch, Französisch, Englisch, Niederländisch un Portugiesisch hi un her.

"Ich will Dich kennenlerne, jede von dine Grenze, will sie liebe, achte, ehre – wenn Du mich losch."

D Teilnehmer un Teilnehmerinne vum erschte alemannische Poetry Slam z Bernau zsämme uf d Büehni.

D Theme vo de Vorträg sin vielfältig

De Student Dario Bednarz (24) vo Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) het sich sini Gedanke gmacht über des, was Heimet isch: Person, Gfüehl, Ort.

"Heimet schliesst ii, nit us."

Si Plädoyer miteme Blick uf gflüchteti Mensche: "Helfe ihne, ihri neu Heimet z finde".

Gsellschaftskritischi Tön

Gsellschaftskritisch het d Sandhya Haswani (34) vo Herrischried Theme wie Umweltzerschtörung un Profitgier in Blick gnumme, aber au selli Jugend, wo ins Handy verliebt isch un an nit anders meh denkt.

Ingrid Ruesch liest ihri Gschicht vor

Tiefgründig het sich d Ingrid Ruesch us Friburg ihri Gedanke gmacht über d Raschtlosigkeit: „Wer kennt s no langwielig? Geld isch Ziit, Zitt isch Geld, un alli wotte beides“. Später het die jung Frau, wo scho als Hebamme un Bestatteri gschafft het, miteme Text be’idruckt über s "Los losse", wo scho e klei Kind lerne muess, wenn s sini erschte Schrittli macht. Dodemit het sich d Ingrid Ruesch deno au in de Gunscht vum Publikum gege die beide andere Finalischte, Valo Christiansen und Dr. Haribert Schätzle durchgsetzt.

Alemannisch miteme Augezwinkre

Dr. Haribert Schätzle, alias Fabian Bürkin (31), stammt us Bahlinge und lebt z Friburg.

Komödiantisch isch dodegege de Uftritt vum Dr. Haribert Schätzle gsi, wo eigentlich Fabian Bürkin (31) heißt. Er het beklagt, dass es im Badische nit viel Wort für Gfüehl het, un meint, s kummt devo, dass d Badner nit liebe müesse, wiil sie jo eineweg gliebt were.

Alemannischi Koschtprobe vum Dorflebe un de Imkerei

Schmunzle müesse het mr z Bernau gli bi de erschte Sätz vo de Tabea Steiniger vo Feldberg im Markgräflerland. Ihr Fazit zum Lebe ufem Dorf isch gsi, "dass jede immer alles weiß, was de machsch un denksch un weisch".

De jüngscht Teilnehmer, de 14 Johr alte Mika Jehle vo Efringe-Kirche het gli d Sympathi’e vum Publikum uf sinere Site ghet, wo er selbschtbewusst, mit sinem Text ufem Tablet in de Hand, nach vorne uf d Bü’ehni kumme isch. Er het beschriebe, was er als junge Imker so mit sine Imme erlebt.

Alemannischi Lieder in de Pause

D "Knaschtbrüeder"

Zwische de Uftritt vo de Poetry Slamer hän d Schopfheimer "Knaschtbrüeder" Jeannot un Chrischtian Weißeberger mit ihre urige Lieder usem Wiesetal für Stimmung gsorgt.

Usschnitt us dere Verastaltung sendet de SWR4 Bade-Württemberg am 27. November vum Nüni bis am Zehni obends in de Sendung "Mundart und Musik".