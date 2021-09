"Alemanne-Gipfel" weitet sich auf drei Orte aus

per Mail teilen

Der sogenannte "Alemanne-Gipfel“ wird diesen Herbst bei seiner dritten Auflage gleich an drei verschiedenen Orten stattfinden. Die Matinee mit Mundartkünstlern gastiert im Kulturraum "Rosenhof“ im Kleinen Wiesental, in der Kirche St. Agathen in Schopfheim und auf dem "Bruetschi-Hof“ im Schopfheimer Ortsteil Enkenstein. Beim Alemannengipfel treten südbadische Mundartautoren, Liedermacher und Musiker auf, darunter gleich mehrere Preisträger des Gerhard-Jung-Wettbewerbs aus Zell im Wiesental. Die Veranstaltung wird durch Gelder aus einer Stiftung des Landkreises Lörrach gefördert.