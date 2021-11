In den Landkreisen Ortenau, Tuttlingen und Rottweil gilt von Donnerstag an mit der Alarmstufe II eine nächtliche Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte. Sie dürfen sich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. Es gibt allerdings Ausnahmeregelungen. Im Einzelhandel gilt die 2G-Regel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte und Märkte der Grundversorgung. Grund für die Alarmstufe II ist, dass die Inzidenzen in den Kreisen bereits zwei Tage in Folge über 500 liegen.