Kommunalpolitiker schlagen Alarm

Angesichts der aktuell dramatisch steigenden Zahl von Covid-19 Patienten haben Kommunalpolitiker im Schwarzwald-Baar-Kreis Alarm geschlagen. In einem Offenen Brief appellieren sie an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das Schwarzwald-Baar Klinikum ist an seiner Kapazitätsgrenze. Mit aktuell 129 Corona-Erkrankten ist die bisher höchste Bettenbelegung erreicht. Weitere Betten würden fehlen. „Die Lage ist dramatisch und wir müssen alle etwas dagegen tun“, heißt es in dem Brief wörtlich. Dieser appelliert an die knapp 40 Prozent Ungeimpften in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, sich schnellmöglich impfen zu lassen. Dies ist auch ohne Terminvergabe im Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center möglich. Ein weiterer soll zeitnah in Donaueschingen eingerichtet werden. Appelliert wird auch, die sozialen Kontakte auf das Notwenigste zu reduzieren, die Hygieneregeln einzuhalten, sowie auf Ältere und Schwächere Menschen zu achten.