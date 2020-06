Das französische AKW Fessenheim geht für immer vom Netz – nach jahrzehntelangem, grenzüberschreitendem Streit. Bis vom AKW nichts mehr zu sehen ist, wird es auch Jahrzehnte dauern.

Reaktor 2 kurzfristig heruntergefahren Drei Tage vor dem endgültigen Abschalten des Atomkraftwerks Fessenheim hat sich der Reaktor 2 am Freitagvormittag selbst automatisch heruntergefahren. Über dem Reaktor können deswegen nicht-radioaktive Dampfwolken sichtbar werden. Der Betreiber, der französische Energiekonzern EDF, sucht aktuell nach den Gründen. Ein starkes Gewitter, dass sich am Morgen über Fessenheim entlud, könnte der Grund für den Zwischenfall sein, so eine Sprecherin. Das AKW soll jedoch noch einmal zur Stromerzeugung hochgefahren werden. Grundsätzlich soll der letzte der beiden Reaktoren in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni endgültig abgeschaltet werden. Damit geht nach 43 Betriebsjahren das älteste französische Atomkraftwerk vom Netz.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni soll der zweite Fessenheimer Rektor für immer heruntergefahren werden, der erste ging im Februar vom Netz. Mit der Stilllegung, freuen sich viele Akw-Gegner in der Region, wird das Leben am Oberrhein ein gutes Stück sicherer.

Allerdings sollen die Brennelemente noch etwa drei Jahre in Fessenheim bleiben, bis sie ins französische La Hague abtransportiert werden. Bis dahin bleibt am Oberrhein die Gefahr, dass sie außer Kontrolle geraten könnten. Akw-Gegner kritisieren, die Abklingbecken in Fessenheim seien schlecht gesichert.

Der eigentliche Abriss der Reaktorgebäude soll dann 2025 starten und nochmal 15 Jahre dauern. Die grenzüberschreitende Umweltbewegung will den Abriss kritisch und konstruktiv begleiten.

50 Jahre Anti-Atombewegung am Oberrhein

Die trinationale Anti-Atombewegung am Oberrhein entstand bereits in der Planungs- und Bauphase des Akws Fessenheim - zunächst auf französischer Seite. Dann weitete sich die Bewegung auf Deutschland und die Schweiz aus. In den 1970er Jahren richtete sich ihr Protest gegen ein nur wenige Kilometer nördlich von Fessenheim geplantes Akw in Wyhl auf deutscher Seite und eines in Kaiseraugst in der Nordschweiz.

Beide scheiterten am erbitterten Widerstand der regionalen Bevölkerung und Umweltgruppen. Das Akw Fessenheim ließ sich nicht mehr verhindern, es war bereits im Bau und ging 1977 in Betrieb.

Flugblatt gegen das Atomkraftwerk in Wyhl / Demonstranten in Wyhl. SWR SWR - SWR /Meinrad Schwörer

Jahrzehntelanger Kampf um die Stilllegung des Akws Fessenheim

Der Protest blieb und wurde durch die Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 verstärkt. 2011 nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima forderten 10.000 Menschen vor dem AKW die Schließung.

2012 bekräftigte der damalige französischer Präsident Francois Hollande sein Wahlkampfversprechen, das Akw Fessenheim bis 2016 zu schließen. Gehalten hat er dieses Versprechen nicht. Die Stilllegung wurde an die Inbetriebnahme eines anderen Atomkraftwerks in der Normandie geknüpft und immer wieder verschoben.

Jetzt wird sie vollzogen unter Präsident Emmanuel Macron - unabhängig vom AKW Flamanville in der Normandie. Fessenheims erster Reaktor ist am 22. Februar vom Netz gegangen, der zweite soll zum Monatsende folgen.

Als eine Symbolfigur des Widerstands in Baden gegen das Akw gilt der langjährige Geschäftsführer des BUND Südlicher Oberrhein, Axel Mayer. Jetzt wo er im Ruhestand ist, geht auch das Akw Fessenheim vom Netz.