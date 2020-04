Fast 100 Menschen haben am Sonntagmittag vor dem Freiburger Hauptbahnhof demonstriert. Die Polizei ließ sie gewähren - trotz Corona-Verordnung. Politische Gruppen erproben dieweil neue Aktionsformen.

Dauer 2:34 min Versammlungsfreiheit contra Gesundheitsschutz Wie kann man in Corona-Zeiten politische Meinung und Protest in die Öffentlichkeit tragen? Aktivisten in Freiburg und anderswo setzen verstärkt aufs Internet.

September 2019: Mehr als 20.000 Menschen drängen sich auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg und demonstrieren lautstark für mehr Klimaschutz. Heute undenkbar. Versammlungen sind für die Stadtverwaltung derzeit tabu: "Da richten wir uns ganz klar nach der Verordnung der Landesregierung, der Corona-Verordnung", betont René Funk, der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung in Freiburg. Dort gebe es keine Ausnahme für politische Versammlung, "was bedeutet, dass die Versammlungen untersagt sind", stellt Funk klar.

Demos in Stuttgart und Freiburg wurden toleriert

Allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts – nur so darf seit Mitte März in Baden-Württemberg demonstriert werden. Denn der Infektionsschutz steht über der Versammlungsfreiheit. Eigentlich. In Stuttgart fand am Samstag dennoch eine Kundgebung statt. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Veranstalter per Eilentscheidung Recht gegeben. Und auch in Freiburg demonstrierten tags darauf etwa 100 Menschen in einer langen Kette vor dem Hauptbahnhof. Auf Transparenten riefen sie zu Solidarität mit den Geflüchteten in Griechenland auf.

Doch politische Gruppen basteln unterdessen an neuen Aktionsformen, die mit der Corona-Verordnung verträglich sind. "Wir fordern die Leute dazu auf, Banner aus dem Fenster zu hängen mit Klimaschutzsprüchen", sagt Moritz Schmidt von Fridays for Future in Freiburg. Einige sind diesem Aufruf bereits gefolgt. Außerdem wolle man zu einer Kreidemalaktion aufrufen, "um die Straßen zu verschönen". Bei einer Fotoaktion im Internet kamen bislang 50 Bilder zusammen.

Viral ohne Virus - Fridays for Future verlegt den Protest ins Netz Fridays for Future Freiburg

"Netzstreik" fürs Klima am Freitag

Für den kommenden Freitag (24.4.) hat Fridays for Future bundesweit zu einer Demo im Netz aufgerufen. Ab 12 Uhr kann man sich bei einem Livestream auf youtube einklinken. Auch das Bündnis "Seebrücke" protestiert weiter. Die Aktivisten fordern von der EU, die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln zu räumen. Verteilt in der Stadt gab es dazu bereits kleine Aktionen. Aber trotz Vorsichtsmaßnahmen schritt in diesem Fall die Polizei ein.

"Demonstration und Grillparty nicht das Gleiche"

Zwei Frauen, die ein Transparent aufhängen und etwas auf die Straße malen wollten, sei ein Platzverweis erteilt worden, berichtet Henric Meyer vom Bündnis Seebrücke. "Ich finde das unerträglich, dass eine politische Demonstration und eine Grillparty in den Augen der Gesetzgebung auf gleicher Höhe verhandelt werden. Das ist nicht das Gleiche", sagt Meyer. Abstandsregeln und Sicherheitsmaßnahmen wie Mundschutz seien absolut wichtig, findet der Aktivist. Aber dann sollte Demonstrieren in der Öffentlichkeit für alle möglich sein, findet der Aktivist.

Grundrecht jedes Deutschen

"Demonstrationsrecht ist gemäß Artikel 8 des Grundgesetzes ein Grundrecht", stellt auch Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg klar. Kundgebungen könnten aber mit Auflagen verbunden sein wie etwa Mindestabständen, Mundschutz und maximaler Teilnehmerzahl. Zwar fänden derzeit nur wenige Demonstrationen statt, es gebe aber durchaus welche, so Wehner.