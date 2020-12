Weihnachten wird auch in diesem Jahr gefeiert - Corona hin oder her. Aber, es wird anders gefeiert. Das ist ziemlich sicher. Die vielen Kirchengemeinden stehen vor der Entscheidung: Gottesdienste ja oder nein.

Das Erzbistum Freiburg will "Sicher Weihnachten feiern" und betonte, alle Planungen stünden unter Vorbehalt aktueller Infektionszahlen und richteten sich nach der Corona-Verordnung des Landes. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat am Donnerstag reagiert und in Hotspots die Präsenz-Gottesdienste abgesagt. Stattdessen soll das Online-Angebot weiter ausgeweitet werden. Auch in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen haben sich die Kirchengemeinden Gedanken gemacht. Am Freitag haben sie ihre Planungen vorgestellt.

Vier große Kirchengemeinden hat die Doppelstadt: zwei Katholische und zwei Evangelische. An Heiligabend aber soll es dieses Jahr punkt 17:30 Uhr gänzlich ökumenisch sein. Dann werden die Glocken aller christlichen Kirchen gleichzeitig läuten, gefolgt von einem gemeinsamen "Oh Du Fröhliche" – gesungen oder geflötet vom Balkon oder aus dem Fenster. Danach setzt die evangelische Kirche in erste Linie auf Angebote im Internet, so Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Die katholische Kirche der Stadt will derweil auf Gottesdienste mit Kirchenbesuchern noch nicht verzichten. Klar ist aber: nur unter strengen Auflagen.

Darüber hinaus haben sich die Christlichen Kirchengemeinden der Stadt einiges überlegt, um für die Gläubigen in der Corona-Weihnachtszeit da zu sein. Zum Beispiel mit der Internet-Aktion "Weihnachten-findet-Stadt", berichtet die Dekanats-Referentin Veronika Kreutz. Dazu gibt es im Internet eine virtuelle Karte, in die man sich eintragen und - je nach dem - auch vernetzen kann. Aber auch wer keinen Internet-Anschluss hat, muss nicht einsam feiern. Pastoral-Assistentin Jolande Berberich verweist dazu auf die Aktion der Telefon-Seelsorge "wir hören zu". Blieben noch die klassischen Fernseh-Gottesdienste. Für viele sicher eine gute Alternative, findet Dekan Wolfgang Rüter-Ebel und ist sich sicher: "Weihnachten findet sta(d)tt. So oder so."