Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, immer abends ein Licht in die Fenster zu stellen, um der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Ein Foto des Lichts solle in den sozialen Netzwerken geteilt werden.

Familie Weiß aus Buchholz hat auch ein #lichtfenster für die Corona-Opfer gestaltet privat Bild in Detailansicht öffnen Silvia Ruh hat in ihrem Fenster Lichter für die Opfer der Corona-Pandemie angezündet privat Bild in Detailansicht öffnen Ute Reichhalter erinnert mit einer Kerze an die Opfer der Corona-Pandemie privat Bild in Detailansicht öffnen

Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger begrüßt die Aktion #lichtfenster des Bundespräsidenten. Im SWR sagte er: "Es ist eine Aktion, die uns mahnt hinter den abstrakten Zahlen die Schicksale und auch die Tragik dieser Pandemie zu sehen. Es geht um Menschlichkeit." Nur im vollen Bewusstsein dieser Tragik des Todes könnten die Menschen Empathie und Mitgefühl für ein solidarisches Miteinander entwickeln.

Staatliches Gedenken an die Corona-Toten in Deutschland

In diesen Winterwochen sterben täglich Hunderte Menschen an den Folgen des Corona-Virus, jeden Tag infizieren sich Tausende Menschen neu. Auch wenn der Frühling Hoffnung verspricht: Dieser Winter ist noch lang.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will daher ein Zeichen des gemeinsamen Gedenkens setzen und symbolisch Licht in diese dunkle Zeit bringen. Der Bundespräsident ruft zur Aktion #lichtfenster auf und stellt vom 22. Januar 2021 an abends gut sichtbar ein Licht in ein Fenster von Schloss Bellevue. Damit erinnert er an die vielen Toten der Corona-Pandemie und an diejenigen, die in diesen Wochen um ihr Leben kämpfen. Er setzt ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit allen Angehörigen.

Der Bundespräsident möchte mit der Aktion #lichtfenster die Menschen in Deutschland ermuntern, ebenso ein Licht in ihre Fenster zu stellen oder auch ein Bild davon mit dem Hashtag #lichtfenster in den Sozialen Medien zu teilen.

Zentrale Gedenkfeier in Berlin nach Ostern geplant

Nach Ostern richtet Bundespräsident Steinmeier dann in Berlin eine zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie in Deutschland aus. Gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen möchte der Bundespräsident damit ein Zeichen setzen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam trauern, dass wir die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen.