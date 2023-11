Kunstaktion in Freiburg: “Bringt sie zurück, stoppt den Krieg“

Am Nachmittag haben Tänzerinnen und Tänzer in der Freiburger Innenstadt für die Freilassung der Hamas-Geiseln und ein Ende des Krieges demonstriert.

Mit der Kunstperformance "Bring them back, stop the war" wollen Künstlerinnen und Künster aus Freiburg sich dafür einsetzen, dass der Krieg in Israel und im Gazastreifen endet und die Geisel der militant-islamistischen Hamas freigelassen werden. Es war die dritte Demonstration dieser Art in Freiburg. Israel und die militant-islamistische Hamas haben sich mittlerweile auf eine Waffenruhe und einen Geiselaustausch geeinigt. Laut israelischen Medien soll die Waffenruhe am Donnerstag um 10 Uhr Ortszeit einsetzen. Ein Hamas-Führer bestätigte das.