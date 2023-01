1997 verschwindet die Freiburger Studentin Eva Götz, sie wird tot bei Tuttlingen gefunden. Der Mord ist auch nach 26 Jahren ungelöst.

Am 26. Januar 1997 verschwand die Biologie-Studentin Eva Götz in Freiburg spurlos. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen viele Kilometer entfernt bei Geisingen-Leipferdingen (Landkreis Tuttlingen) gefunden. Laut Kriminalpolizei befand sich die 26-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg vom Freiburger Bahnhof. Dort war sie, nach einem Besuch bei ihren Eltern in Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz) an einem Sonntagabend angekommen.

Fast 26 Jahre nach dem Tod einer Freiburger Biologiestudentin soll der Fall am Mittwoch bei der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wieder aufgerollt werden. Die Leiche der Frau wurde Ende Januar 1997 an einer Landstraße im Landkreis Tuttlingen gefunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Polizei Konstanz

Die Staatsanwaltschaft Rottweil vermutet, dass die Freiburger Biologie-Studentin auf ihrem Weg in einen Wagen gezerrt und mutmaßlich dort auch getötet wurde. Vom Täter fehlt auch fast 26 Jahre später noch jede Spur. Am Mittwoch wurde der Fall um 20:15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" erneut aufgerollt. Die Kriminalpolizei erhofft sich dadurch neue Hinweise zur Tat oder zu möglichen weiteren Opfern.