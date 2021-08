Wetterextreme häufen sich und haben immer dramatischere Folgen, wie die jüngste Flutkatastrophe zeigt. Doch wie kann man sich schützen und absichern?

Dass Wetterextreme mit dramatischen Folgen wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit dem Klimawandel zusammen hängen, ist mittlerweile unbestritten. Das bedeutet: Wir müssen damit leben, dass es wohl immer häufiger Unwetter mit Starkregen geben wird - und damit auch Hochwasser und Überschwemmungen. Aber wie können wir uns und unsere Häuser davor schützen? Wie kann man sich absichern gegen Schäden? Und warum ist Starkregen eigentlich so gefährlich? Gut zu Wissen.

Auch in Baden-Württemberg kommt es immer wieder und immer häufiger zu verheerenden Überschwemmungen. Aktuelles Beispiel: Grimmelshofen im Schwarzwald im Kreis Waldshut vor gerade einmal zwei Wochen - oder Braunsbach im Jahr 2016 und Killertal auf der Schwäbischen Alb 2008. Die Beispiele zeigen: Von dem Begriff "Jahrhundert-Hochwasser" müssen wir uns verabschieden und bei Unwetter und Starkregen heißt es wachsam sein.

Warum ist Starkregen so gefährlich?

Starkregen heißt: unglaubliche Mengen an Niederschlag in kürzester Zeit. So fällt in wenigen Minuten viel mehr Regen als der Boden aufnehmen kann. Auch Flüsse und sogar kleine Bäche treten dann über die Ufer. Harald Blum von der Akademie Hochwasserschutz zeigt ein Beispiel in seinem Heimatort Sinsheim-Dühren. Erst vor ein paar Wochen wurde der Bach dort zum reißenden Fluss, überflutete den ganzen Ort. Besonders gefährlich wird es in Gegenden, wo zusätzlich das Wasser von Hügeln und Bergen herunterkommt, sagt Harald Blum: "Dann läuft es trichterförmig über die Felder und bringt noch Erdreich mit und Schlamm und Gehölz mit. So werden natürlich auch die Bäche noch verstopft und es gibt Rückstau. Dann steigt das Wasser minütlich schnell."

Irgendwann stösst dann auch die Kanalisation an ihre Grenzen, es kommt zum Rückstau, das Wasser drückt es durch die Abflussrohre in die Häuser. Und wenn das Wasser erst mal kommt, dann ist es nicht mehr aufzuhalten.

Wie kann ich mich vor Hochwasser schützen?

Eines ist klar, bei einer Flutkatastrophe wie der aktuellen, gibt es kein Halten mehr. Da gilt nur noch eines: das eigene Leben zu retten. Und nichts anderes. Spätestens wenn das Wasser knietief im Keller steht, heißt es: nichts wie raus. Doch zum Glück kommt es nicht immer so dramatisch. Harald Blum und seine Kollegen von der Akademie Hochwasserschutz bieten unter anderem Beratungen vor Ort an und zeigen, wie sich das Wasser - zumindest bis zu einer gewissen Höhe - fernhalten lässt. Besonders für Toreinfahrten, Keller oder Fenster in Bodennähe empfiehlt Harald Blum von der Akademie Hochwasserschutz: "Es gibt zwei Möglichkeiten: Das eine wäre eine kleine Dammbalken-Konstruktion. Da reichen ja 20 Zentimeter um das Wasser abzuhalten. Oder ich würde halt den Besitzern raten Sandsäcke zu lagern, die man ganz schnell vor die Fenster legen kann. Vielleicht eine Folie noch zwischendrin, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein Wasser in der Wohnung."

Private Hausbesitzer können Rückschlagklappen einbauen lassen - ein Rat der Akademie Hochwasserschutz SWR

Gegen ein Eindringen von Wasser aus der Kanalisation durch die Abflussrohre hilft eine Rückschlagklappe. Die kann ein Rohr- und Kanaltechniker einbauen.

Wie kann ich mich gegen Unwetter-Schäden versichern?

Die aktuelle Flutkatastrophe hat auch gezeigt, wie wichtig es ist richtig versichert zu sein. Viele Betroffene bleiben auf ihren Schäden sitzen, denn sie waren nicht gegen Elementarschäden versichert. Die gewöhnliche Wohngebäude- und Hausratversicherung greift bei solchen Wetterextremen nämlich nicht. Hier braucht es zusätzlich eine Elementarschadenversicherung. Wichtig ist auch den Hausrat entsprechend zusätzlich zu versichern, damit nicht nur Schäden am Gebäude abgesichert sind, sondern auch das gesamte Inventar.

"Ich würde diese Versicherung jedem empfehlen, weil diese Starkregen-Ereignisse überall auftreten können. Auch an einem Berghang können Sie Oberflächenwasser kriegen und riesen Schäden in ihrem Gebäude. In jeder Talaue, an jedem Fluss, an jedem Bach könnten Sie diese Schäden haben."

Eines steht also fest: Das nächste Unwetter, der nächste Starkregen kommt bestimmt. Niemand weiß vorher wo es die nächste Überschwemmung geben wird - es kann eigentlich fast überall sein.