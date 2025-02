Mangold unterm Mandelbaum: Wie Äcker in der Ortenau fit für den Klimawandel werden

per Mail teilen

Ein Landwirtschaftsverein in Neuried (Ortenau) baut Mangold und Spinat jetzt unter Mandel- und Kakibäumen an. Die Bäume sollen die Ackerpflanzen vor Klimastress schützen.

Auf einem Acker in Neuried-Altenheim (Ortenaukreis) probiert die Landwirtschaftsinitiative SoLaVie (Solidarisch landwirtschaften und leben) neue Anbaumethoden aus. Bäume mitten auf dem Feld sollen dabei helfen, besser durch sommerliche Dürreperioden zu kommen. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord hat die Anbaugruppe vor der Pflanzung beraten - im Rahmen eines Pilotprojekts.

120 Bäume und 500 Heckenpflanzen haben die Mitglieder der Initiative SoLaVie in diesem Winter gepflanzt - teilweise mitten auf den Acker, den sie in Neuried-Altenheim bewirtschaften. Ihr Gemüsebaubetrieb ist einer von 14 Pilotbetrieben, mit denen der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord Möglichkeiten der sogenannten Agroforstwirtschaft testen möchte.

Agroforst: Bäume schützen vor Bodenerrosion

So unterschiedlich die teilnehmenden Betriebe sind, überall geht es darum, Sträucher und Bäume auf landwirtschaftlichen Flächen zu integrieren. Genau darum geht es bei der Agroforstwirtschaft. Die Gehölze stoppen den Wind und speichern bei Starkregen Wasser. Dadurch soll weniger Erde weggeweht und weggeschwemmt werden.

Mehrere Baumreihen in Nord-Süd-Ausrichtung sollen bestimmten Gemüsepflanzen Schatten spenden und den Wind ausbremsen. So ist der Acker besser für Dürreperioden gewappnet. Gundi Woll/Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e. V.

In Neuried sollen die neuen Pflanzen außerdem besondere Leckereien für die Obst- und Gemüse-Esser abwerfen, die bei SoLaVie mitmachen. Kaki und Mandeln, Mispeln und Aprikosen sollen bald in den Gemüsekisten der Mitglieder landen. "Wir haben so viele Kakibäume gesetzt, dass jeder zwei Mal pro Saison etwas bekommt", sagt Benjamin Ruh von SoLaVie.

Die Baumreihen sind alle in Nord-Süd-Ausrichtung gepflanzt. Dazwischen bleiben 15 Meter breite Streifen fürs Gemüse. Im Halbschatten der Bäume sollen Spinat und Mangold wachsen, in der Mitte sonnenhungrige Arten.

Auch konventionelle Landwirte machen mit

Die Öko-Landwirte von SoLaVie hoffen langfristig auf stabilere Erträge und darauf, dass die Biodiversität auf dem Acker wächst. Laut dem Agroforst-Experten des Naturparks, Niklas Kullik, können aber auch konventionelle Landwirte mit großen Getreidekulturen von Agroforst profitieren.

Winterroggen und Wintergerste würde vor allem der Windschutz helfen, sagt er. Der Verlust von Anbaufläche und geringere Erträge direkt neben den Bäumen könnten durch höhere Erträge auf der übrigen Fläche ausgeglichen werden.

Pflanzen und Beratung für Pilotbetriebe kostenlos

Ausprobieren möchten das Modell nun einige Höfe in der Region. Allein sieben Betriebe sind es in der Ortenau. Sieben weitere kommen aus den Landkreisen Calw, Freudenstadt und Rottweil sowie dem Stadtkreis Baden-Baden.

Alle Pilotbetriebe werden vom Naturpark-Eperten Niklas Kullik beraten. Das Land fördert diese Leistung mit 70 Prozent, die übrigen Kosten trägt der Naturpark. Die Anschaffung von Bäumen und Sträuchern finanziert ein weiterer Projektpartner. Im Falle von SoLaVie konnten so Pflanzen im Wert von 7.000 Euro angeschafft werden.

SoLaVie in Neuried hat die Pflanzung jetzt abgeschlossen. In diesem Frühjahr geht es bei anderen Pilotbetrieben weiter.