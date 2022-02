Aggressive Maskenverweigerer in Schweizer Verkehrsmitteln

Mitarbeiter der Fluggesellschaft Swiss und der SBB erleben bei Kontrollen der Maskenpflicht zunehmend Aggressionen. Eine Tendenz, die in Freiburg kaum zu beobachten ist.

Auch in Straßenbahnen und Bussen der Freiburger Verkehrs AG gilt die Maskenpflicht. Ob die Fahrgäste die vorgeschriebenen FFP2 Masken tragen und den richtigen Impfstatus haben, wird regelmäßig überprüft. In Freiburg akzeptieren die Fahrgäste diese Kontrollen in der Regel, anders als in der Schweiz.

Fahrgäste in Freiburg tragen zum größten Teil eine Maske

Andreas Hildebrand, Pressesprecher der VAG in Freiburg freut sich denn, "wir müssen feststellen und sehr, sehr dankbar sein, dass unsere Fahrgäste zum aller, allergrößten Teil eine Maske tragen. Die, die keine haben, da muss man noch unterscheiden: Ein paar vereinzelte, die ein Attest haben, und der Rest wird dann gebeten, das Fahrzeug zu verlassen. Und das geschieht dann in der Regel auch."

Rauher Ton am Flughafen Zürich und in Schweizer Zügen

Deutlich rabiater ist der Ton dagegen am Flughafen Zürich geworden.

An Bord erleben Flugbegleiter immer öfter Widerstand gegen die Maskenpflicht. Auch am Boden schreckt man vor Gewalt nicht mehr zurück. Üble Beschimpfungen, Nazivergleiche und körperliche Attacken auf Zugbegleiter nehmen auch in Zügen der Schweizerische Bundesbahnen (SBB) in Basel weiter zu.

"Meistens ist es wirklich verbal, dass jemand verrückt und laut wird, man beschimpft wird. Es gibt dann auch schon andere Extreme, wo es sich so aufschaukelt, dass es zu Handgreiflichkeiten kommen kann."



"Die Stimmung in den Zügen ist angespannt. Es gibt mehr Diskussionen als je zuvor. Es gibt mehr schwierige Situationen." .

Hier der Mitschnitt von SWR-Aktuell vom 13.02.2022 mit Dreiland ab Minute 04.50