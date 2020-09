Die für Schweine fast immer tödliche und hochansteckende Seuche ist für den Menschen ungefährlich, hat aber trotzdem auch für uns große Auswirkungen. Wie wappnet sich die Region um Freiburg?

Jetzt ist sie da, die Afrikanische Schweinepest. Das sind keine guten Nachrichten für die Schweinefleischproduzenten in Deutschland. Im Raum Freiburg ist die Sorge aber seit Donnerstag nicht gestiegen, sagt Nicole Schmalfuß vom Freiburger Forstamt: „Denn die war schon die ganze Zeit latent da. Auch wir rechnen schon seit Monaten damit, dass die Schweinepest auch in Baden-Württemberg auftaucht.“

In Polen schon seit 2014

Die Behörden haben sich vorbereitet: Notfallpläne, Übungen im Verwaltungsstab, Kommunikation mit dem Bund und dem Land Baden-Württemberg. Zeit war genug. In Polen grassiert die Schweinepest schon seit 2014.

Virus ist in verarbeiteter Wurst nachweisbar

Das große Problem mit der Seuche: Das Virus kann große Strecken mühelos überwinden. Das tut es mit dem Menschen, denn das robuste Virus ist sogar noch nach Monaten in verarbeiteter Wurst nachweisbar und für Schweine ansteckend. Wird also ein Wurstbrot achtlos in die südbadische Landschaft geworfen und von allesfressenden Wildschweinen gefuttert, können sich die Tiere dadurch infizieren, ohne mit anderen Schweinen Kontakt gehabt zu haben.

Notfallplan in der Schublade

Dann greift ein Notfallplan: „Sollte ein Wildschwein betroffen sein, dann würden wir um diesen Fundort eine drei Kilometer breite Sperrzone einrichten. Wäre ein Hausschwein betroffen, gibt es auch einen drei Kilometer großen Sperrbezirk um den Bestand, und da werden alle Schweine gekeult“, sagt Eva Güttler von der Freiburger Veterinärbehörde.

Platz wäre eingeschränkt

Bei den Fleischerzeugern ist die Sorge groß. Auf dem Baldenwegerhof nahe Freiburg ist die Schweinepest seit Jahren Thema. Der Hof hat viele freilaufende Hausschweine, die dort in Schwarzwaldnähe schnell Kontakt zu Wildschweinen haben könnten. Ein doppelter Zaun soll das verhindern. Aber das reicht nicht. Aktuell wird der Stall vorsorglich aufwendig umgebaut. Johanne Schlick vom Baldenwegerhof sagt: „Wir werden alle Tiere im Stall halten können, mit Auslauf. Im Notfall können wir die Tiere reinholen, aber immer noch so halten, dass sie genügend Platz haben. Das ist unsere Philosophie, unseren Tieren viel Platz zu geben. Was natürlich in dem Fall, dass die Schweinepest kommt, sehr eingeschränkt wäre.“

Kunden könnten verunsichert sein

Der Raum Freiburg ist kein Schwerpunkt der deutschen Schweinefleischproduktion oder des Exports. Aber auch im regionalen Verkauf gilt: „Wenn die Afrikanische Schweinepest kommt, wird auch die Kundschaft verunsichert sein. Die Preise gehen nach unten, die Nachfrage sinkt. Das tut uns natürlich für die Kollegen leid, aber auch für uns. Also das ist schon ein großes Thema, immer wieder.“