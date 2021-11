Afghanischer Flüchtling will Winzer im Elsass werden

per Mail teilen

Ein junger Flüchtling aus Afghanistan schafft den Sprung nach Frankreich und entdeckt seine Leidenschaft für den Wein. Nun studiert er Weinbau und will Winzer im Elsass werden.

Haroon Rahimi hat einen einmaligen Wein geschaffen aus 40 vergessenen elsässischen Rebsorten. Der junge Afghane, der seit fünf Jahren in Frankreich lebt, liebt es zu experimentieren.

Wein ist wie Musik, jeder interpretiert sie anders

„Das ist eigentlich wie Musik. Da gibt es auch immer die gleichen Noten, aber jeder Mensch interpretiert sie unterschiedlich. Und ich dachte mir: Warum sollte ich nicht auf diese Weise meine Geschichte erzählen.“

Die ganze Sendung zum Nachschauen (Dreiland Aktuell beginnt bei 2:45 Minuten)

Rahimis Experimentierfeld ist eine Forschungseinrichtung für alte Rebensorten, geführt von einem Verein in Obermorschwihr bei Colmar. Die Reblaus-Plage am Ende des 19. Jahrhunderts hatte den Ausbau vieler Sorte beendet. Jetzt darf der junge Afghane sein Glück damit probieren. Isabelle Kuntzmann vom Verein "Vignes vivantes" in Obermorschwihr im Elsass ist von seinem Talent überzeugt: "Die Reben hat er mit viel Liebe ausgesucht und sein erster Cuvée ist gut gelungen."

Bald elsässische Reben in Afghanistan?

Im Moment studiert Haroon Rahimi in der Fachhochschule für Weinbau in Rouffach und möchte professioneller Winzer werden. Sein Traum: Eines Tages möchte er elsässische Reben in Afghanistan anpflanzen.