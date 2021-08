Nach der Machtübernahme der Taliban sorgen sich viele in Südbaden lebende Afghanen um ihre Angehörigen und Freunde. Sie können sie nicht erreichen.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben viele Menschen im Land Angst vor einer ungewissen Zukunft. Auch in Südbaden sind die Sorgen groß, bei hier lebenden Angehörigen. Teilweise können sie ihre Verwandten und Freunde nicht erreichen. "Ich und meine Familie, wir konnten nicht schlafen“, sagte ein Mann mit afghanischen Wurzeln, der mittlerweile in Freiburg lebt im SWR, "die Lage ist katastrophal." Angesichts der schnellen Niederlage der afghanischen Armee wachsen bei vielen offenbar die Zweifel am Sinn des langjährigen Bundeswehr-Einsatzes in ihrem Herkunftsland. "Was ist dabei herausgekommen? Irgendwie gar nichts“, sagte eine Frau.

Die radikal-islamistischen Taliban mit ihren weißen Fahnen haben kurz nach dem Abzug der westlichen Truppen, auch der Bundeswehr, die Macht in Afghanistan übernommen. Sie haben auch die Haupt-Stadt Kabul unter Kontrolle. Das ist ein Schock für viele in Südbaden lebende Menschen mit afghanischen Wurzeln, aber auch für Menschen, die sich in Initiativen für bessere Perspektiven in Afghanistan engagieren.

Ismael Hares kam schon als Kind nach Deutschland, hat aber noch eine weitverzweigte Verwandtschaft in Afghanistan. Die Nachrichten von dort werden immer dramatischer. Ismael Hares, Afghanische Community Freiburg: "Die Kernfamilie, die in Freiburg lebt ist schier entsetzt. Wir haben viele Kontakte auch in die afghanische Community in Deutschland. Und ja, die Lage ist sehr sehr wechselhaft." Viele seiner Verwandten sind auf der Flucht. Ismael Hares verfolgt voller Anspannung die Meldungen, die sich fast stündlich zuspitzen: "Wie ich jetzt in den letzten Tagen auch gehört habe, bricht sogar so langsam auch die Wasserversorgung zusammen, viele viele Tausende von Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge, die innerhalb Afghanistans nach Kabul geflüchtet sind. Da gibt es mittlerweile gar keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr in irgendwelchen Schulen oder Moscheen - diese Menschen Leben tatsächlich in Stadtparks. Die Lebensmittelpreise sind um ein dreifaches gestiegen und, natürlich durch den Preis bedingt, herrscht natürlich auch eine Lebensmittelknappheit."

Deutsch-Afghanische Initiative in Freiburg hat mehr als zehn Schulen in Afghanistan gegründet SWR

Peter Adler engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für die Deutsch-Afghanische Initiative Freiburg. Der Verein hat mehr als zehn Schulen gegründet. Adler im SWR: "Das war ein ganz großer Schock, eigentlich scheint es so als ob 20 Jahre Arbeit umsonst waren." Seine afghanischen Mitarbeiter sind untergetaucht. Der Verein will versuchen, sie vor den Taliban zu retten und nach Deutschland zu holen. Insbesondere die dringend notwendige Hilfe für Frauen und Mädchen steht vor dem Aus, befürchtet Peter Adler: "Viele Frauen sind auch allein inzwischen, die Männer sind verschwunden oder sind bereits getötet - oder was immer - und sind ohne unsere Hilfe zum Teil nicht gut lebensfähig. Wir haben auch Projekte bei denen Frauen Geld verdienen und auch das fürchten wir ist dann am Ende."

Die Deutsch-Afghanische Initiative Freiburg fördert vor allem Bildung: speziell Studentinnen und Studenten - und Schulbesuche sowohl von Jungen als auch von Mädchen, berichtet Peter Adler weiter: "Wenn da reduziert wird, nur auf Jungs und Männer, dann meine ich, kann man das zu machen. Das hat keinen Sinn. Dann kann man nur Nothilfe machen zur Ernährung der Bevölkerung oder so etwas, aber was anderes bleibt da nicht übrig." Peter Adler - und nicht nur er - blickt voller Sorge in die Zukunft.