Affenpocken-Patient hat westafrikanische Variante

Der erste Affenpocken-Patient in Baden-Württemberg hat sich mit der westafrikanischen Variante des Virus infiziert. Das hat eine Untersuchung am Universitätsklinikum Freiburg ergeben. Der Patient habe die Klinik bereits am vergangenen Wochenende in die häusliche Isolation verlassen, heißt es aus dem Klinikum. Der Mann aus dem Ortenaukreis war zuvor in Spanien gewesen und wurde nach seiner Rückkehr Ende Mai in Freiburg behandelt. Eine weitere Person aus dem Ortenaukreis, die den Mann bei seiner Spanienreise begleitet hatte, wurde wenig später ebenfalls positiv auf Affenpocken getestet. Erkrankungen mit der westafrikanischen Variante gelten als milder verlaufend als die mit der zweiten beim Menschen kursierenden, der zentralafrikanischen Variante.