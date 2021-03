Ein Mitglied der AfD ist am Montag am Rande einer Demonstration zum Weltfrauentag in Freiburg angegriffen worden. Das hat der AfD-Kreisverband Freiburg mitgeteilt.

Der Mann sei von mehreren Personen attackiert und am Kopf verletzt worden, so der AfD-Kreisverband Freiburg. Im Krankenhaus seien keine schweren Verletzungen festgestellt worden. Die Polizei in Freiburg hatte zuvor über den Fall berichtet. Gegen 20 Uhr sei ein Mann körperlich angegangen worden, so die Polizei. Ein Tatzeuge sei ausfindig gemacht worden, die Ermittlungen laufen. Rund 2.500 Menschen waren am Montag zu einer Demonstration anlässlich des Weltfrauentags gekommen. Auf dem Protestzug durch die Stadt trafen die Demonstranten auf eine Kundgebung aus dem Querdenkerbereich. Dabei soll es zu dem Angriff auf den Mann gekommen sein.