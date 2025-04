per Mail teilen

Urteil gegen Waldshuter AfD Kreisrätin und -vorsitzende Andrea Zürcher: Wegen Freiheitsberaubung und versuchter Nötigung muss sie eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen.

Was im November 2023 im Wohnzimmer der Familie Zürcher in Stühlingen genau passiert ist? Darüber gibt es zwei sehr unterschiedliche Versionen. Sicher ist: Dem ganzen ging ein Streit voraus, bei dem ein Familienmitglied der Zürchers von mehreren Männern angegriffen und geschlagen wurde. Gegen diese Täter läuft ein eigenes Verfahren von dem Jugendgericht.

Hey Bro, die steht mit einer Waffe vor mir

Unstrittig ist: Noch in der Nacht hatte Andrea Zürcher einen damals 19-Jährigen, der das Geschehen miterlebt hatte, angerufen und für ein Gespräch in ihre Wohnung geholt. Als Hauptzeuge schilderte er im Gerichtssaal, dass und wie die AfD-Kreisvorsitzende mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe auf ihn gezielt habe. Sie habe Druck ausgeübt, um die Namen der Angreifer zu erfahren. Der Zeuge sei glaubwürdig und sein Schock über die Bedrohung belegbar, so die Richterin. Über sein Mobiltelefon hatte er seine Freunde informiert und ihnen geschrieben, dass er nicht mehr aus der Wohnung komme und sie eine Waffe habe.

Schreckschusswaffe zum Eigenschutz

Andrea Züricher sprach im Gericht von „utopischen Vorwürfen“. Weitere Angaben machte sie zu den Geschehnissen nicht. Ihr Anwalt erklärte, mit der Schreckschusswaffe habe sie dem damals 19-Jährigen lediglich demonstrieren wollen, wie beängstigend die Situation für die Familie sei. Das Gespräch mit dem Mann sei friedlich gewesen, bestätigen der Familienangehörige und dessen damalige Freundin im Gerichtssaal. Sie habe die Waffe nur gezeigt, aber nicht auf den jungen Mann gezielt.

Der Zeuge war schockiert und es hat ihn beschäftigt

Das ist eine Version des Abends, die auch die Staatsanwaltschaft nicht glaubt. Der 19 Jahre alte Mann sei mit dem Familienangehörigen bis zu diesem Vorfall befreundet gewesen. Er habe kein Motiv, die Familie zu belasten und vor Gericht keinen Belastungseifer an den Tag gelegt. Vielmehr habe ihn das Geschehen noch lange beschäftigt. Er sei deshalb auch einen Tag später nochmal zur Polizei. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hatte gegen Andrea Zürcher einen Strafbefehl erlassen. Weil die Beschuldigte Widerspruch eingelegt hatte, kam es zu dem öffentlichen Prozess.

Am Prozess gegen die Waldshuter AfD-Kreisvorsitzende und Kreisrätin Andrea Zürcher besteht großes öffentliches Interesse: zahlreiche Fotografen und Medien hatten sich angemeldet. SWR Petra Jehle

Publikum und Medieninteresse

Neben zahlreichen Journalisten wurde der Prozess auch von Anhängern und Parteifreunden der AfD-Kreisvorsitzenden beobachtet. Ob die Verteidigung gegen das Urteil Berufung oder Revision einlegt, ist noch offen.