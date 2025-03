Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Donnerstag über eine Klage der AfD verhandelt. Es geht um die Nichtveröffentlichung eines AfD-Beitrags im Amtsblatt der Stadt Freiburg.

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Donnerstag über eine Klage der AfD-Gruppierung im Gemeinderat verhandelt. Sie möchte gerichtlich klären, ob es rechtens war, dass ein Beitrag im Amtsblatt der Stadt Freiburg nicht veröffentlicht wurde.

Gestritten wird um einen Beitrag zum Thema Migrationspolitik. Die Redaktion des Amtsblatts hatte die Veröffentlichung verweigert. Sie begründete das damit, dass dem Beitrag ein hinreichender kommunalpolitischer Bezug gefehlt habe. Laut einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts war der Beitrag für die Verantwortlichen des Amtsblatts "allgemeinpolitischer Natur" - und damit unzulässig.

Fehlte hinreichender kommunalpolitischer Bezug?

Der Beitrag der AfD-Gruppierung war von der Redaktion des Amtsblatts auch mit der Begründung zurückgewiesen worden, er beinhalte im Sinne des Redaktionsstatuts unzulässige Parteiwerbung. So steht es in der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 17. März 2025.

Zum rechtlichen Hintergrund: § 20 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem (vom Gemeinderat beschlossenen) Redaktionsstatut des Freiburger Amtsblatts räumt auch Gruppierungen unter bestimmten (insbesondere im Redaktionsstatut geregelten) Voraussetzungen das Recht ein, eigene Beiträge im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Die AfD hatte in dem Beitrag Bezug auf einen Raubüberfall auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg genommen. Abgeleitet von diesem Vorfall folgten in dem Beitrag Forderungen zur Migrationspolitik in Deutschland. Geflüchtete wurden als "Kulturbereicherer" bezeichnet. Der Artikel endete mit dem Tenor, dass nur die AfD für eine gute und sichere Migrationspolitik in Deutschland stehe.

Das sagen die Redaktionsstatuten des Amtsblatt der Stadt Freiburg

Hier ein Auszug aus dem Redaktionsstatut des Amtsblatts:

Das Amtsblatt der Stadt Freiburg ist gemäß der Satzung über die Formen der öffentlichen Bekanntmachungen und der ortsüblichen Bekanntgaben der Stadt Freiburg i. Br. (Bekanntmachungssatzung) vom 30. Juni 2020 in der jeweiligen Fassung öffentliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Freiburg.

Gemäß § 20 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Gemeindeordnung dient das Amtsblatt durch einen redaktionellen Teil über die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen, Bekanntgaben und Mitteilungen hinaus der regelmäßigen Unterrichtung der Einwohner_innen über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde und veröffentlicht dazu redaktionelle Beiträge.

Gemäß § 20 Abs. 3 der Gemeindeordnung wird den Fraktionen und Gruppierungen sowie ggf. Einzelstadträtinnen und Einzelstadträten das Recht eingeräumt, in eigenen Beiträgen ihre Auffassungen zu Angelegenheiten der Gemeinde darzustellen. Dafür stellt die Stadt in jeder Amtsblatt-Ausgabe unter der Überschrift „Aus dem Gemeinderat“ Platz im Umfang von 1,5 Seiten zur Verfügung. Das Redaktionsstatut ist unter www.freiburg.de/amtsblatt nachzulesen.

Nach Ablehnung: AfD-Gruppierung reichte keinen neuen Artikel ein

Nachdem die Redaktion des Freiburger Amtsblatt sich geweigert hatte den Artikel der AfD-Gruppierung abzudrucken, stellte die Redaktion der Gruppierung eine Frist für das Einreichen eines neuen Beitrags. Diese ließ die AfD-Gruppierung verstreichen, ohne etwas Neues einzusenden. An der für den Beitrag der AfD vorgesehenen Stelle im Amtsblatt der Stadt Freiburg stand stattdessen:

Die AfD-Gruppierung hat bis Redaktionsschluss keinen Beitrag geliefert, der den Anforderungen des vom Gemeinderat beschlossenen Redaktionsstatuts entspricht.

Das Verwaltungsgericht Freiburg muss prüfen, ob es rechtens war, den Beitrag der AfD-Gruppierung im Freiburger Gemeinderat nicht abzudrucken. Gemäß § 20 Abs. 3 der Gemeindeordnung wird den Fraktionen und Gruppierungen sowie ggf. Einzelstadträtinnen und Einzelstadträten das Recht eingeräumt, in eigenen Beiträgen ihre Auffassungen zu Angelegenheiten der Gemeinde darzustellen. Amtsblatt Stadt Freiburg

War die Klage zulässig?

Zu Beginn der Verhandlung vor dem Freiburger Verwaltungsgericht musste nun zunächst Formelles geklärt werden: Der Vorsitzende Richter stellte zuerst die Zulässigkeit der Klage der AfD-Gruppierung fest. Hier hatte es zunächst Zweifel gegeben, da die vorgelegte Bevollmächtigung des Antrags nur von AfD-Stadtrat Karl Schwarz unterzeichnet war. Beide Stadträte der AfD-Gruppierung im Freiburger Gemeinderat waren beim Verhandlungsauftakt nicht anwesend und ließen sich durch Rechtsanwalt Dubravko Mandic vertreten.

Klagerecht nur für Fraktionen und Gruppierungen

In einer Verhandlungspause konnte der Rechtsanwalt der AfD-Gruppierung den anderen Freiburger AfD-Stadtrat Markus Castro dann telefonisch erreichen. Dieser teilte dem Vorsitzenden Richter mit, dass die Klage auch in seinem Sinne sei. Zum Hintergrund: Das Klagerecht in einem derartigen Fall gilt nur für Fraktionen und Gruppierungen, nicht aber für einzelne Stadträte.

Rechtsanwalt Dubravko Mandic kritisierte daraufhin lautstark das Vorgehen des Verwaltungsgerichts und gab an, seine Mandanten und er seien im Vorfeld nicht richtig über die Art und Weise der Bevollmächtigung informiert gewesen. Der Vorsitzende Richte räumte ein, dass das Schreiben "nicht perfekt formuliert" gewesen sei.

Rechtsanwalt Mandic erklärte dazu: Er gehe davon aus, dass das Gericht alles versuche, um die Klage abzuweisen. Er stellte einen Befangenheitsantrag gegen die eingesetzten Richter, da die "sachgerechte Prüfung" des Falls durch das Gericht nicht als gegeben sei.

Wegen eines anderen Gerichtstermins von Rechtsanwalt Mandic in Sigmaringen wurde die Verhandlung unterbrochen und am späten Nachmittag fortgesetzt. Den Befangenheitsantrag nahm Mandic am Nachmittag zurück.

Entscheidung am Freitag oder Montag

Die schriftliche Entscheidung soll den Verfahrensbeteiligten am Freitag oder spätestens am Montag schriftlich zugestellt werden, hieß es zu Prozessende.