Für die AfD in Baden-Württemberg ist es bereits der zweite Parteitag innerhalb von acht Monaten. In Offenburg löst das Treffen an diesem Wochenende Streit und Protest aus.

Die baden-württembergischen AfD-Mitglieder treffen sich an diesem Samstag zum ersten Landesparteitag unter neuer Führung. Seit vergangenen Juli leiten der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und der Landtagsabgeordnete Emil Sänze den Landesverband. Dass sie Alice Weidel ablösten, wurde weithin als Rechtsruck der Partei bewertet.

Inhaltlich will sich der Parteitag am Wochenende mit der Änderung der eigenen Satzung befassen, zum Beispiel soll ein von den Kreisverbänden gewählter Konvent zur innerparteilichen Kontrolle eingerichtet werden. Diese und weitere Änderungen seien jetzt - zehn Jahre nach der Gründung der Partei - nötig, heißt es. Am Samstagabend findet anlässlich des Jubiläums eine Feier statt, zu der Bundessprecher Tino Chrupalla erwartet wird. Der AfD-Parteitag soll sich laut Frohnmaier auch mit Resolutionen befassen, unter anderem zu den Themen Familie, Grundsteuer, Migration und Ukraine-Krieg.

Offener Streit in Offenburg wegen AfD-Parteitag

Bereits im Vorfeld hat der AfD-Landesparteitag in Offenburg offenen Streit ausgelöst. Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) beklagte am Freitag vor Beginn des Treffens, es gebe in den sozialen Netzwerken Anfeindungen gegen Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihn selbst. Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus Offenburg" warf Steffens hingegen vor, sich zu spät zu dem AfD-Treffen positioniert zu haben: "Seit vier Wochen schweigt der OB dazu", kritisierte Sprecherin Jenny Holzer laut einer Mitteilung.

Offenburger OB: Zivilgesellschaft soll Flagge zeigen

Steffens sagte am Freitag bei einer Veranstaltung in der Gedenkstätte "Der Salmen", die Stadt stecke in einem Dilemma. "Natürlich, man könnte den Versammlungsort verweigern, einen Rechtsstreit führen und diesen Rechtsstreit dann vorhersehbar verlieren", erklärte er der Mitteilung zufolge, ohne die AfD und den Parteitag explizit zu erwähnen. "Dann würden sich die Vertreterinnen und Vertreter dieser unsäglichen Ideologie am Ende trotzdem hier versammeln - und würden darüber hinaus noch wochenlange Aufmerksamkeit genießen und letztlich den Triumph, vor Gericht gewonnen zu haben." Das habe man vermeiden wollen. Er erwarte nun, dass die Zivilgesellschaft der Stadt Flagge zeige.

Bündnis ruft zum Protest auf - Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus Offenburg" hat zum Protest gegen das AfD-Treffen in der Ortenau-Kreisstadt aufgerufen. Er wird nach eigenen Angaben unter anderen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg und den örtlichen Gruppierungen der Grünen und der SPD unterstützt. Wegen der geplanten Demonstrationen rechnet die Stadt nach eigenen Angaben mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet

Seit Juli wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Der Geheimdienst darf die Rechtspopulisten damit genauer unter die Lupe nehmen und unter strengen Voraussetzungen Mitglieder observieren, Telefone überwachen sowie Informanten anwerben.