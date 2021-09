Breisacher AfD-Bundestagskandidatin wird aus Wahlvorstand ausgeschlossen

AfD-Bundestagskandidatin Martina Kempf ist aus einem Wahlvorstand in Breisach ausgeschlossen worden. Den Anstoß dazu lieferten SWR-Recherchen, teilte Bürgermeister Oliver Rein (CDU) mit.

Martina Kempf, AfD, Wahlkreis Lörrach-Müllheim Ingrid Kessler

Als Gemeinderätin in Breisach am Rhein war Martina Kempf in den Wahlvorstand eines Wahlbezirks der Stadt berufen worden. Gleichzeitig tritt sie im Wahlkreis Lörrach/Müllheim als Bundestagskandidatin für die AfD (Alternative für Deutschland) an. Das ist laut Bundeswahlgesetz nicht erlaubt. Dort heißt es: "Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und stellvertretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden.“

Der Stadtverwaltung sei nicht bekannt gewesen, dass Kempf in einem anderen Wahlkreis Kandidatin ist, so Bürgermeister Rein. Einer entsprechenden Meldepflicht sei Kempf laut Rein nicht nachgekommen. Kempf selbst teilte mit, sie habe nicht gewusst, dass sie als Kandidatin nicht Mitglied eines Wahlorgans sein dürfe.