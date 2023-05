Ärger um Misteln in Badenweiler

per Mail teilen

In Badenweiler wuchern die Misteln und bedrohen Streuobstwiesen im Landschaftsschutzgebiet. Nun herrscht Streit darüber, wer die Halbschmarotzer entfernen muss.

In Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) scheinen Misteln besonders gut zu gedeihen. Man spricht dort längst von einer Mistelplage. Betroffen sind vor allem Streuobstwiesen in Landschaftsschutzgebieten des Badenweiler Teilorts Lipburg. Die Bäume dort gehen bereits ein. Deshalb stellt sich die Frage, was zu tun ist. Und vor allem, wer hier handeln muss und wie schnell. Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Mistelplage auf Streuobstwiesen in Lipburg

Viele Bäume im Badenweiler Landschaftsschutzgebiet sind so stark von Misteln befallen, dass man den ursprünglichen Baum kaum noch erkennt. Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer schneiden die Misteln an ihren Obstbäumen zurück. Doch durch den starken Befall der anderen Bäume werden die Misteln immer wieder übertragen. Die kommunale Baumwartin Roswitha Rombach klagt, dass die Bäume, die der Gemeinde gehörten, nicht gepflegt würden. Es gebe einen Pächter, der die Misteln nicht bekämpfe und die Gemeinde kümmere sich auch nicht.

Vincenz Wissler, der Bürgermeister von Badenweiler, will mit dern Mistelbekämpfung noch warten SWR Eva-Maria Elias

Badenweilers Bürgermeister Vincenz Wissler hält dagegen, man wolle nicht voreilig handeln. Zuerst solle ein Baumsachverständiger die Eigentumsgrenzen einordnen, anschließend stelle man beim Landeserhaltungsverband Förderanträge für die Mistelbekämpfung. Ab Oktober könne man mit den Maßnahmen beginnen. Zu spät, meint Rombach.

Landratsamt sieht auch Handlungsbedarf

Zuständig für die Streuobstwiesen sind in erster Linie die Eigentümerinnen und Eigentümer beziehungsweise die Pächterinnen und Pächter. Die Kommunen sind für ihre Streuobstwiesen verantwortlich und sollen dafür sorgen, dass alle Streuobstbäume in ihrer Kommune gepflegt werden. Durch die Landratsämter werden sie koordiniert und organisiert. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald setzt sich deshalb für die Streuobstwiesen ein. Auf SWR-Anfrage teilt das Landratsamt mit, es sei "aus fachlicher Sicht erforderlich, zeitnah zu reagieren." Mit der Gemeinde Badenweiler stehe die untere Naturschutzbehörde bereits in Kontakt. Über das geplante Vorgehen sei die Behörde informiert worden.

Misteln schädigen Streuobstbäume

Das Gerücht, dass die Mistel unter Naturschutz steht, hält sich hartnäckig. Kein Gerücht ist hingegen, dass ein zu starker Mistelbefall vor allem alte Obstbäume absterben lässt. Denn der Halbschmarotzer entzieht dem Baum Wasser und Nährstoffe. Übertragen wird er durch Vögel. Diese fressen die weißen Beeren der Misteln, deren Kerne am Schnabel kleben bleiben. An der Rinde gesunder Bäume putzen die Vögel dann ihre Schnäbel und infizieren sie damit. Auch der Kot der Vögel überträgt Misteln. Der Naturschutzbund NABU Baden-Württemberg berichtet von mehr als 20 Vogelarten, die die Beeren der Mistel fressen. Besonders betroffen sind von der Mistelplage Apfelbäume. Deshalb breitet sich die Mistel gerade auf Streuobstwiesen rasant aus.

Streuobstwiesen sorgen für Artenvielfalt

Für das ökologische Gleichgewicht haben Streuobstwiesen eine wichtige Funktion. Viele Tierarten wie seltene Reptilien gebe es nur in bewirtschafteten Streuobstwiesen, erklärt Baumwartin Roswitha Rombach. Zudem dienten sie dem Erhalt seltener und alter Obstsorten. Die Streuobstwiesen um den Badenweiler Teilort Lipburg, sind bereits seit 1987 Landschaftsschutzgebiet. Durch die Misteln könnte die Artenvielfalt leiden, so die Sorge.

"Sobald die Streuobstwiese nicht gepflegt wird, sieht man keine Salamander, keine Eidechsen und auch keine Igel mehr."

Roswitha Rombach gibt regelmäßig Einblick in ihre Arbeit als kommunale Baumwartin. SWR Eva-Maria Elias

Roswitha Rombach hat in der Vergangenheit bereits für die Menschen aus der Region Kurse angeboten, bei denen sie gemeinsam Misteln geschnitten haben. Um noch mehr Menschen für die Streuobstbäume zu begeistern, baut sie gerade eine Baumschule auf. Sie möchte den Leuten die Vielfalt der Obstbäume näher bringen. Ihr Favorit: die Birne "Schweizerhose". Sie ist gestreift und benannt nach den Hosen der Schweizer Garde.