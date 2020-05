per Mail teilen

Achtlos weggeworfene Einweggesichtsmasken werden gerade in Straßburg und anderen französischen Städten zur Gefahr. Jetzt sollen Bußgelder helfen, das Problem in den Griff zu bekommen.

Dauer 1:07 min Ärger mit dem Maskenmüll im Elsass Achtlos weggeworfene Einweggesichtsmasken werden gerade in Straßburg und anderen französischen Städten zur Gefahr. Jetzt sollen Bußgelder helfen, das Problem in den Griff zu bekommen.

Gesichtsmasken gehören zum Straßenbild von Straßburg. Daran hat auch das jüngste Gerichtsurteil nichts geändert - es hat die Maskenpflicht in der Europastadt wieder einkassiert. Trotzdem: Fast alle tragen weiterhin Gesichtsmasken. So allgegenwärtig wie die Masken sind auch die Probleme mit ihrer Entsorgung. In vielen französischen Städten werden sie achtlos weggeworfen. Obwohl der Müll möglicherweise infektiös und damit gefährlich ist. Auffällig oft findet man die Masken im Umkreis von Krankenhäusern. Auch Plastikhandschuhe und Taschentücher liegen dort häufig herum.

68 Euro Strafe für eine weggeworfene Maske

Städte in Frankreich versuchen der Maskenflut jetzt Einhalt zu gebieten. Genau wie für Hundekot werden jetzt auch für Masken Bußgelder erhoben. Eine achtlos entsorgte Maske kostet 68 Euro, wenn sie nicht in der Tonne landet. Vergleichbare Maskenprobleme sind auf der deutschen Rheinseite bislang nicht bekannt.