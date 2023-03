Ärger um Leinenpflicht in Villingen-Schwenningen

Am Villinger Warenberg sind die Fronten wegen der Leinenpflicht verhärtet: Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder und Hundehalter wollen ihre Vierbeiner freilaufen lassen.

In Villingen-Schwenningen gibt es Ärger zwischen einigen Eltern und Hundebesitzern. Es geht um ein Freizeitgelände rund um die Warenberg-Grundschule. Dort gilt Leinenpflicht für Hunde.

Hundehalter finden Leinenpflicht unverhältnismäßig

Eine große, saftige, grüne Wiese am Fuße der Warenbergschule: Viel Platz zum Toben und Rennen für Vierbeiner könnte man meinen, doch wegen der Leinenpflicht müssen alle Hunde an der Leine gehen. Einige Hundehalter sind deswegen stinksauer. Claude L´Her, Vorstand des Vereins für Deutsche Schäferhunde, findet es unverhältnismäßig, dass auf dem gesamten Areal Leinenpflicht herrscht. Wo sich die Schüler aufhielten, sei das okay, aber eben nicht auf dem ganzen Gelände.

Rottweiler soll Kinder bedroht haben - Stadt reagierte mit Verboten

Vor rund einem Jahr sollen auf diesem Schulweg zwei Kinder von einem Rottweiler bedroht worden sein. Die Stadt Villingen-Schwenningen reagierte mit Verbotsschildern auf die Beschwerden von Eltern.

Am Villinger Warenberg sind viele Kinder unterwegs. Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Sprösslinge. SWR

Hundehalter fordern Kompromiss

Für einige Frauchen und Herrchen ist die Leinenpflicht ein Unding. Sie fordern wenigstens einen Kompromiss. "Am Wochenende oder in den Ferien könnte man ja die Hunde hier spielen lassen. Und da heißt es kategorisch 'Nein', es wird kein Kompromiss gefunden", berichtet Bärbel Lindner, Hundehalterin aus Villingen-Schwenningen. Die Stadt erteilte dieser Forderung eine Absage. Die Begründung: Auf dem Gebiet rund um die Warenbergschule gilt ein Bebauungsplan – schon seit 1966. Das heißt, es ist ein Wohngebiet, rechtlich gilt dort Leinenpflicht.

Stadt hält an Leinenpflicht fest

Dass sich an der Situation am Warenberg vorerst etwas ändert, ist nicht in Sicht. Madlen Falke, Sprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, wirbt um Verständnis: "Dort sind Familien mit Kindern und Kinderwägen unterwegs. Wir haben dort auch einen wunderschönen Spielplatz. Wir haben natürlich auch unmittelbar, gerade mal ein paar Schritte weiter, freie Felder und Wiesen, wo nicht mehr Leinenpflicht gilt." Da könne man die Hunde nach Lust und Laune rennen lassen, bis sie müde seien, so Falke.

Für die Hundebesitzer besteht also wenig Hoffnung auf eine Leinenpflicht-Lockerung. Sie müssen für mehr Freiheiten wohl auch in Zukunft ein paar Schritte weiterlaufen.