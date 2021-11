Freiburger Impfstützpunkt bereits ausgebucht

Impfangebote in Südbaden

Ortenaukreis:

Im Ortenaukreis hat am Montag eine Impf-Aktionswoche begonnen. "Wir wollen noch einmal eine Schippe drauflegen", hatte die Kassenärztliche Vereinigung im Vorfeld angekündigt. Es beteiligen sich verschiedene Gemeinden wie Kippenheim und Friesenheim mit ganz bestimmten Aktionen immer in den Abendstunden. Hausärzte impfen, die Kommunen stellen Hallen oder andere Räume zur Verfügung. Außerdem wurde am Montag auf dem Offenburger Messegelände ein "Kreis-Impf-Stützpunkt" eröffnet. Hier sollen jetzt täglich zwischen 15 und 20 Uhr 400 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Sechs Impfstraßen sind aufgebaut. Hier bekommen die Menschen ohne Termin den Piks von vier Mobilen Impfteams.

Kreis Lörrach:

Im Landkreis Lörrach werden ab kommendem Samstag wieder zwei Mobile Impfteams unterwegs sein. Ein drittes Team ist in Planung. Von Montag bis Freitag wird dann vormittags in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen oder Schulen geimpft. Nachmittags soll mobil an bestimmten Punkten im Landkreis geimpft werden. Hierfür können ab Mittwoch auf der Internetseite des Landkreises Lörrach feste Termine gebucht werden. Für die Wochenenden sind weitere größere Impfaktionen geplant. Eine Impfaktion findet am 4. Dezember im Rathaus Weil am Rhein statt. Eine weitere Anlaufstelle ist das Impfzentrum im Evangelischen Gemeindehaus Efringen-Kirchen. Hier kann man sich nach Terminvereinbarung von einem ehrenamtlichen Team aus Ärzten und Ärztinnen impfen lassen.

Region Schwarzwald-Baar-Heuberg:

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird derzeit ein fester Impfstützpunkt aufgebaut. Bis dahin gibt es aber nahezu täglich ein Impfangebot in Villingen-Schwenningen oder einer der umliegenden Gemeinden. So kann man sich morgen sowohl in Villingen-Schwenningen als auch in Bad Dürrheim impfen lassen. Weitere Termine gibt auf der Webseite des Landratsamtes. Auch im Landkreis Tuttlingen und dessen Gemeinden sind täglich mobile Impfteams unterwegs. Den Anfang machte am Montag die Stadt Tuttlingen. Im Kreis Rottweil ist bereits am Wochenende ein Impfzentrum an den Start gegangen: Dort kann man sich zunächst immer mittwochs, freitags und samstags ganztägig impfen lassen.

Kreis Waldshut:

Wir geben nochmal richtig Gas, sagt der Waldshuter Landrat Martin Kistler. Die Impfkapazitäten werden am Donnerstag auf 1.800 Impfungen pro Tag hochgefahren – das ist eine Verdopplung und mehr als im früheren Kreisimpfzentrum je möglich war. Die eine Hälfte der Impfungen übernimmt der Impfbus, in dem jetzt vier Ärzte arbeiten. Für dieses Team stellen die Gemeinden Räume und Hallen bereit, damit die Menschen nicht mehr draußen in der Kälte auf ihre Impfung warten müssen. Die andere Hälfte der Arbeit übernehmen die Mini-Impfzentren. Weil das bereits Bestehende in Säckingen von Anfragen überrannt wird, will der Kreis am Donnerstag drei weitere kleine Impfzentren eröffnen: in Lauchringen, Bonndorf und Häusern. Die Genehmigung aus Stuttgart steht noch aus, doch vor Ort will man loslegen. Die Termine dafür können über die Homepage des Landkreises gebucht werden.