AfD-Politiker Dubravko Mandic darf Mitglied bleiben, soll aber in der Partei für die kommenden zwei Jahre kein Amt ausüben. Das hat der AfD-Landesvorstand am am Montag bestätigt. Gegen den Freiburger Lokalpolitiker waren verschiedene interne Ordnungsmaßnahmen geprüft worden. Folgen für sein Mandat als Stadtrat habe dies aber nicht. Mandic hatte im vergangenen Juni auf seiner Facebook-Seite ein Video veröffentlicht, in dem ein Begräbnis mit tanzenden Sargträgern, der Kopf des Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und die Abkürzung R.I.P. zu sehen sind. Der Verfassungsschutz hatte sich in der Vergangenheit unter anderem für die Kontakte des Rechtsanwalts zur rechtsextremen Identitären Bewegung interessiert. Im Bundesvorstand war nach Angaben von Mitgliedern des Gremiums zuletzt heftig über den Fall Mandic diskutiert worden. Auch ein Parteiausschluss habe zur Debatte gestanden, zudem habe der Landesvorstand hierzu mehrere Gutachten angefordert.