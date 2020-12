Es gibt viele wundervolle Wintergedichte. Aber leider sind die meisten auch ein bisschen schwermütig-trüb. Ob das in Corona-Zeiten so bekömmlich ist? Christine Veenstra hat da lieber ein spatzenleichtes Gedicht von Christian Morgenstern ausgesucht.

Für alle, die dann noch ein bisschen tiefer sinnieren möchten, gibt es aber noch zwei der liebsten Wintergedichte unserer Reporterin Christine Veenstra im SWR Büro Offenburg on top:

Theodor Fontane: Alles still!

Alles still! Es tanzt den Reigen

Mondenstrahl in Wald und Flur,

Und darüber thront das Schweigen

Und der Winterhimmel nur.



Alles still! Vergeblich lauschet

Man der Krähe heisrem Schrei.

Keiner Fichte Wipfel rauschet,

Und kein Bächlein summt vorbei.



Alles still! Die Dorfeshütten

Sind wie Gräber anzusehn,

Die, von Schnee bedeckt, inmitten

Eines weiten Friedhofs stehn.



Alles still! Nichts hör ich klopfen

Als mein Herze durch die Nacht -

Heiße Tränen nieder tropfen

Auf die kalte Winterpracht.

SWR Reporterin Christine Veenstra pflegt im Advent ihre Liebe zur Poesie SWR

Erich Kästner: Dezember

Das Jahr ward alt. Hat dünnes Haar.

Ist gar nicht sehr gesund.

Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.

Kennt gar die letzte Stund.

Ist viel geschehn. Ward viel versäumt.

Ruht beides unterm Schnee.

Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt.

Und Wehmut tut halt weh.

Noch wächst der Mond. Noch schmilzt er hin.

Nichts bleibt. Und nichts vergeht.

Ist alles Wahn. Hat alles Sinn.

Nützt nichts, dass man’s versteht.

Und wieder stapft der Nikolaus

durch jeden Kindertraum.

Und wieder blüht in jedem Haus

der goldengrüne Baum.

Warst auch ein Kind. Hast selbst gefühlt,

wie hold Christbäume blühn.

Hast nun den Weihnachtsmann gespielt

und glaubst nicht mehr an ihn.

Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag.

Dann dröhnt das Erz und spricht:

"Das Jahr kennt seinen letzten Tag,

und du kennst deinen nicht."