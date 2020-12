Die Corona-Adventszeit kann ja ganz leicht und schnell zu still, zu trübsinnig, zu deprimierend werden. Aber man kann dieser Corona-Zeit auch etwas abgewinnen und was draus machen. Wie das geht, verrät Michael Hertle am Barbara-Tag.

Die Politik hält uns mühsam mit dem Prinzip Hoffnung bei Laune: "Die Impfung ist auf dem Weg, sie beginnt noch im Dezember und dann überwinden wir Corona!" Aber, fragt man sich vielleicht: Gehöre ich überhaupt zu Risikogruppen, die als erste dran sind? Wahrscheinlich nicht. Michael Hertles Tipp: Corona + Advent = Zeit haben! SWR Michael Hertle Also heißt die Devise: Entweder durchhalten im Sozial-Lockdown ohne alle die Dinge die wir gewohnt sind in der Advents- und Weihnachtszeit - oder der Corona-Zeit etwas abgewinnen, was draus machen! Michael Hertle, multimedialer Redakteur im SWR Studio Freiburg meint, das geht. Sein Rezept: Corona + Advent = Zeit haben!